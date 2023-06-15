جبل طارق ضد فرنسا في تصفيات أمم أوروبا “موعد اللقاء وتشكيلة المنتخب الفرنسي المتوقعة وترتيب المجموعة الثانية”

نحن على موعد مع لقاء مرتقب يجمع ما بين منتخب جبل طارق والمنتخب الفرنسي ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2023 لمنافسات المجموعة الثانية، والتي تضم كذلك منتخبات “هولندا، اليونان وأيرلندا”، حيث ستنطلق المباراة يوم الجمعة القادمة 16 يونيو 2023 على ملعب “الغارفي” عند السابعة إلا ربع بالتوقيت العالمي، العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والسعودية.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية قبل إنطلاق المواجهة بين المنتخبين على هذا النحو:

المنتخب الفرنسي في الصدارة برصيد 6 نقاط من مباراتين.

اليونان في المركز الثاني برصيد 3 نقاط من مباراة وحيدة.

هولندا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من مباراتين.

أيرلندا في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط من مباراة واحدة.

جبل طارق في المركز الخامس بدون رصيد من النقاط من مباراتين.

أما عن تشكيلة الديوك الفرنسية المتوقعة لمواجهة منتخب جبل طارق فهي على هذا النحو: