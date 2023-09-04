جانغ هيون سو: تعافيت تماما وحان وقت التحدي مع الهلال السعودي

حرص لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، الدولي الكوري الجنوبي جانج هيون سو، رسالة بشأن حالته الصحية بعد شهور من رحلة علاجه من ورم في الغدد اللمفاوية.

جانغ هيون سو - المصدر: صور جوجل

جانغ هيون سو: تعافيت تماما وحان وقت التحدي

وقال جانج هيون سو، مدافع فريق الهلال السعودي: “لقد تعافيت تمامًا الآن بعد العلاج الإشعاعي خلال أسبوعين ، وحان وقت التحدي الجيد ، وأعتقد أن الأشياء الجيدة ستأتي، شكرًا لمن يدعمني”.

يذكر أن الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل كان قد أعلن عن دعمه للاعب الكوري الجنوبي بعدما تم اكتشاف إصابته بالورم الحميد، وأنه يحتاج لفترة علاج تمتد إلى 4 أشهر.