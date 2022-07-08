ثنائي سموحة يقترب من العودة إلى نادي الزمالك

ظهر اللاعبان مروان حمدي مهاجم نادي سموحة والمعار من نادي الزمالك واللاعب حمدي علاء لاعب خط الوسط بصورة جيدة في اللقاءات التي خاضها اللاعبان مع نادي سموحة، ومن المتوقع بعد التألق اللافت أن يهتم نادي الزمالك بإعادة اللاعبين إلى الفريق للاستفادة من قدراتهم الفنية داخل الملعب وتدعيم الفريق الأبيض استعداداً للموسم المقبل.

تصريحات أحمد صالح مدرب نادي سموحة عن اللاعبين

وأكد أحمد صالح المدرب العام في نادي سموحة السكندري على اقتراب عودة اللاعب مروان حمدي واللاعب حمدي علاء إلى نادي الزمالك، حيث قال: “أعتقد مروان حمدي وحمدي علاء سيعودان إلى الزمالك، ورغبتنا تمديد إعارة الثنائي، لأهمية الثنائي، ولكن في النهاية الزمالك يملك الحق في عودتهما”، يذكر أن نادي الزمالك مهتم بعودتهم وبالأخص حمدي علاء لتعويض غياب طارق حامد.

سر نجاح عبدالحميد بسيوني مع نادي سموحة

وأضاف صالح خلال تصريحاته أن المدير الفني لنادي سموحة كابتن عبدالحميد بسيوني واحد من أفضل المدربين على ساحة كرة القدم المصرية، حيث صرح: “عبد الحميد بسيوني يتعامل نفسياً مع مروان حمدي ومع كل اللاعبين بشكل كبير، وتعامل عبد الحميد بسيوني أثر بشكل إيجابي في أداء مروان، ومروان يريد أن يقول للناس أنه أفضل مهاجم في مصر حالياً”، مضيفاً عن المدرب المصري: “سر نجاح عبد الحميد بسيوني، يكمن في أنه يتعامل نفسيا مع جميع اللاعبين بشكل رائع”.