ثلاث مواجهات مثيرة بالجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2026/2025 اليوم

تُستأنف اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز 2026/2025 بثلاث مواجهات مثيرة ينتظرها جميع محبي وعاشقي الدوري المصري.

موعد مباريات الدوري المصري اليوم

وتبدأ مباريات اليوم بالدوري المصري الممتاز بمباراة تجمع بين سيراميكا كليوباترا ونادي إنبي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد هيئة قناة السويس والذي يتسع لــ 10 آلاف مشجع.

وفي تمام الساعة التاسعة مساءً تبدأ مباراة وادي دجلة وبتروجيت، على ستاد السلام والذي يتسع لــ 30 ألف مشجع، وفي نفس التوقيت يواجه الجونه نظيره نادي غزل المحلة، على ستاد خالد بشارة والذي يتسع لــ 14 ألف مشجع.

ترتيب الدوري المصري قبل مواجهات اليوم الأربعاء

1. المصري البورسعيدي – 7 نقاط

2. بيراميدز – 5 نقاط

3. الأهلي – 4 نقاط

4. الزمالك – 4 نقاط

5. زد – 4 نقاط

6. مودرن سبورت – 4 نقاط

7. إنبي – 4 نقاط

8. طلائع الجيش – 4 نقاط

9. الجونة – 3 نقاط

10. حرس الحدود – 3 نقاط

11. الاتحاد السكندري – 3 نقاط

12. بتروجت – 2 نقاط

13. سموحة – 2 نقاط

14. غزل المحلة – 2 نقاط

15. كهرباء الإسماعيلية – 2 نقاط

16. البنك الأهلي – 2 نقاط

17. وادي دجلة – 1 نقطة

18. المقاولون العرب – 1 نقطة

19. سيراميكا كليوباترا – 1 نقطة

20. الإسماعيلي – 1 نقطة

21. فاركو – 1 نقطة.