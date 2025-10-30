أخبار الرياضة

ثلاثي ليفربول يتصدر قائمة هامة من فيفرو

إحتل الدولي المصري محمد صلاح صدارة القائمة القصيرة للتشكيلة المثالية للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين لعام 2025، إلى جانب زميليه في ليفربول أليسون بيكر وفيرجيل فان دايك.

جاء ترشيح الثلاثي بعد اعتراف أقرانهم بأدائهم المميز خلال الفترة من أغسطس 2024 إلى يوليو 2025، حيث شارك أكثر من 26,000 لاعب محترف حول العالم في التصويت لتحديد أفضل 11 لاعبًا للموسم الماضي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميًا عن التشكيلة النهائية لتكريم فيفبرو لعام 2025 يوم الاثنين 3 نوفمبر.

تجدر الإشارة إلى أن أليسون سبق له التواجد في القائمة النهائية مرتين (2019 و2020)، بينما ظهر فان دايك في القائمة النهائية أربع مرات (2019، 2020، 2022، و2024).

