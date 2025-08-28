“ثلاثي أساسي”.. غيابات مؤثرة في صفوف بيراميدز قبل مواجهة الأهلي بالدوري المصري

كشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز عن أزمة غيابات تضرب الفريق الأول لكرة القدم قبل المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام مساء السبت المقبل على استاد السلام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الإصابات الهجومية تضرب بيراميدز قبل موقعة الأهلي

وبحسب المصدر، فإن الفريق قد يفتقد لجهود رمضان صبحي ومصطفى فتحي، وهما من أبرز العناصر الهجومية داخل التشكيلة الأساسية، حيث أوضح أن نسبة مشاركتهما في اللقاء ضعيفة للغاية بسبب معاناتهما من إصابات مختلفة، ورغم محاولات الجهاز الطبي المكثفة لتجهيزهما، إلا أن المؤشرات حتى الآن لا تبشر بإمكانية لحاقهما بالمباراة الهامة.

وأضاف المصدر أن الجهاز الفني بقيادة المدرب يسعى إلى إيجاد البدائل المناسبة لتعويض هذا الغياب المؤثر، خصوصًا أن الفريق في حاجة ماسة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي للحفاظ على حظوظه في المنافسة مبكرًا على صدارة الدوري.

غياب محمد الشيبي يزيد من أوجاع الفريق

ولم تتوقف معاناة بيراميدز عند الثنائي الهجومي فقط، إذ تأكد رسميًا غياب المدافع المغربي محمد الشيبي، بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الفريق السابقة أمام مودرن سبورت في الجولة الرابعة.

ويعد الشيبي أحد العناصر الأساسية في خط الدفاع، وغيابه يمثل ضربة قوية للجهاز الفني الذي كان يعتمد على خبراته الكبيرة في مثل هذه المواجهات الصعبة.