ثلاثة لاعبين من الدوري السعودي يتنافسون في استفتاء أفضل لاعب في غرب آسيا

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استفتاءً يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023، لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا خلال شهر أغسطس الماضي، وشمل الاستفتاء ثلاثة لاعبين من الدوري السعودي للمحترفين، حيث يقوم الاتحاد الآسيوي بطرح سلسلة شهرية من استفتاءات أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا، حيث يستعرض اللاعبين البارزين في المسابقات المحلية والمنتخبات الوطنية خلال تلك الفترة.

صورة كريستيانو رونالدو يحتفل بأحد أهدافه - مصدر الصورة " سكاي نيوز عربية" تعديل الكاتبة " نورهان" من موقع نجوم مصرية.

وفقًا للموقع الرسمي للاتحاد، يتم فتح باب التصويت للجماهير لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا لتلك الفترة، وذلك بناءً على عدة معايير مثل تأثير اللاعب على نتائج فريقه وأهمية المباريات التي شارك فيها، بالإضافة إلى أدائه مع منتخب بلاده في حال تواجده في المباريات الدولية، وتم ترشيح اللاعبين التاليين: كريستيانو رونالدو من النصر السعودي، عبدالرزاق حمدالله من الاتحاد السعودي، روبرتو فيرمينيو من الأهلي السعودي، يوسف نياكاتي من بني ياس الإماراتي، ياسين براهيمي من الغرافة القطري، أنس العوضات من الوحدات الأردني، حمزة عيسى من ثقافي طولكرم الفلسطيني، والحاج مالك من الأنصار اللبناني.

تم فتح باب التصويت للجماهير لاختيار الأفضل من خلال الرابط المتاح، ويمكنك التصويت من هنا، وسيستمر التصويت حتى مساء اليوم الأربعاء 6 سبتمبر في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية.