ثلاثة أسباب رئيسية تمنع رحيل جوميز رغم اهتمام الأهلي المصري

أكد مسئولو نادي الفتح بشكل قاطع تمسكهم بالبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ورفض أي محاولات للتعاقد معه من قبل أندية أخرى خلال الفترة الحالية، وأوضحت الإدارة أن جوميز سيستمر في منصبه حتى نهاية الموسم الجاري ويأتي ذلك في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الفني للفريق.

إدارة الفتح تمنع جوميز من الرحيل

أبلغت إدارة الفتح المدرب جوزيه جوميز رسميًا بضرورة البقاء مع الفريق وعدم الانتقال لأي نادي آخر، مؤكدين استمرار سريان عقده مع النادي وتلبية 90% من مطالبه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية مما يعكس الدعم الكامل من الإدارة لنجاح مشروعه مع الفريق.

من الجدير بالذكر أن مسئولو النادي أوضحوا أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية تمنع رحيل المدرب في الوقت الحالي:

بداية موسم جديد حيث حرص الإدارة على عدم تعرض الفريق لأي هزات فنية مبكرة في دوري روشن السعودي. إشراف المدرب على التعاقدات الصيفية؛ فمن الجدير بالذكر أن جوميز مشرفًا على جميع صفقات الفريق في الميركاتو الجاري مما يجعله عنصرًا أساسيًا في بناء التشكيلة الجديدة. رغبة الإدارة في استمرار التجربة التي بدأت الموسم الماضي والرهان على نجاح تجربته لموسم ثاني وتقييم النتائج الإيجابية المحتملة للفريق تحت قيادته.

رد الفعل على الاهتمام المصري

يأتي موقف إدارة الفتح بعد انتشار أنباء عن رغبة النادي الأهلي المصري في التعاقد مع جوميز سواء عبر سداد الشرط الجزائي أو التوصل لاتفاق ودي مع الفتح بشأن قيمة الشرط، وأكد النادي السعودي أن هذه المحاولات لن تؤثر على قرار الإدارة بالحفاظ على استقرار الفريق الفني في هذه المرحلة الحرجة من الموسم.