ثبتها الآن.. تردد قنوات SSC الناقلة للدوري السعودي 2022/2023

يتزايد بحث محبي وعشاق الساحرة المستديرة في أنحاء الوطن العربي على محاولة التوصل لتردد قنوات شركة الرياضة السعودية SSC التي تتولى مهمة النقل الحصري والرسمي للعديد من البطولات المحلية والآسيوية في الموسم المقبل 2022/2023.

وتعتبر شبكة قنوات SSC HD الرياضية السعودية هي المجموعة الأساسية المختصة بنقل الأحداث الرياضية السعودية بالشراكة مع سلسلة MBC 1، وتم تدشين تلك المجموعة منذ 21 من يوليو 2021، وتم الإعلان أنها سوف تمتع بعدة مميزات وهو ما جعل لها جمهورًا واسعًا، في المملكة العربية السعودية.

وقامت قنوات SSC خلال الموسم الرياضي المنصرم 2021/2022 بنقل العديد من الفاعليات المحلية في السعودية، مثل: دوري كأس الأمير محمد بن سلمان – كأس خادم الحرمين الشريفين – كأس السوبر السعودي، بالإضافة إلى فعاليات خارجية مثل كأس العالم للأندية 2021 وكذلك تضفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم “قطر 2022” وغيرها من الفعاليات الهامة.

وكذلك نقل مجموعة القنوات الرياضية، رياضيات أخرى منها الفروسية، ولعبة الكاراتيه، وغيرها من الألعاب الرياضية العالمية مثل كرة القدم الأمريكية، إذ يتمّ تغطية أهم البطولات وأكثرها شعبية، فضلاً عن تغطية كاملة لبطولات كرة اليد، وسباقات الهجن التي تعدّ من أقدم الرياضيات في المملكة.

ومن الجدير بالذكر أن شبكة SSC الرياضية السعودية تمتلك مجموعة قنوات هامة، تأتي على النحو التالي:

SSC 1 SD

SSC 1 HD

SSC 2 HD

SSC 3 HD

SSC 4 HD

SSC 5 SD

SSC 5 HD

SSC 6 HD

SSC 6 SD

SSC 7 SD

SSC 7 HD

تردد قناة SSC على بدر سات 2022

التردد: 12418

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي H

النظام: DVB-S2/8PSK

معامل التصحيح: 3/4 أو 2/3

تردد قنوات SSC علي عربسات 2022

التردد: 11747.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة SSC على النايل سات 2022

التردد: 12562

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي v

النظام: DVB-S2/8PSK.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 أو 2/3.

أهم معلقين قنوات SSC الرياضية السعودية

وسبق أن أعلنت مجموعة القنوات الرياضية SSC HD عن تعاقدها مع عدد من المعلقين الرياضيين المعروفين في الشرق الأوسط؛ منهم عيسى الحربين، وعبدالله الحربي، ومشاري القرني، وفهد العتيبي.

ومن الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي كان قد حجز مكانه في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر، وعلاوة على ذلك فإن نادي الهلال استطاع أن يحقق لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا 2021 بعد الفوز على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.