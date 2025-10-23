تييري هنري يدافع عن محمد صلاح: ليس من السهل أن تكون نجم الفريق دائمًا

في خضم الانتقادات التي تطال النجم المصري محمد صلاح هذا الموسم، خرج أسطورة كرة القدم الفرنسية ونادي آرسنال السابق تييري هنري للدفاع عنه، مؤكدًا أن تحمُّل الضغط باعتباره النجم الأول للفريق ليس أمرًا سهلاً، وأن التراجع النسبي في الأداء لا يعني بالضرورة انخفاض المستوى الفني.

انتقادات بسبب تراجع الأرقام

يواجه محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، حملة انتقادات واسعة من جماهير النادي والإعلام البريطاني، بعدما اكتفى بتسجيل هدفين فقط خلال ثماني مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

ويُعد هذا التراجع في معدل التسجيل أمرًا غير معتاد بالنسبة للنجم المصري الذي اعتاد التواجد في قائمة الهدافين منذ انضمامه إلى صفوف ليفربول عام 2017.

هنري: صلاح يتحمل أكثر مما يجب

وفي تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، قال تييري هنري إن الانتقادات الموجهة لصلاح مبالغ فيها، موضحًا أن كونه النجم الأول في الفريق يجعله دائمًا في دائرة الضوء.

“ليس من السهل أن تكون اللاعب الرئيسي ونجم الفريق، لأن الجميع ينتظر منك أن تصنع الفارق دائمًا. عندما لا يسجل محمد صلاح، يخسر ليفربول في أغلب الأحيان، لكن هذا لا يعني أن بقية اللاعبين لا يتحملون المسؤولية”، قال هنري.

وأضاف هنري أن صلاح يواصل تقديم أداء قوي، رغم سوء الحظ الذي لازمه مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه سدد في القائم ثلاث مرات خلال الأسبوع الماضي، وهو دليل على أنه لا يزال يصنع الفارق داخل الملعب.

“لو كان التوفيق بجانبه قليلًا، لكان الوضع مختلفًا تمامًا له ولفريقه. صلاح ما زال أحد أفضل اللاعبين في العالم، ومن الطبيعي أن يمر بفترات صعبة، خصوصًا في موسم مزدحم وضاغط مثل هذا.”

ليفربول يسعى لتصحيح المسار

ويستعد ليفربول لخوض مواجهة حاسمة أمام أينتراخت فرانكفورت الألماني مساء الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، في محاولة لاستعادة الثقة بعد سلسلة من النتائج السلبية.

الفريق الإنجليزي يعيش فترة حرجة بعد أربع هزائم متتالية في مختلف البطولات، وهو أسوأ سجل للفريق منذ عام 2014، ما زاد الضغط على المدير الفني يورغن كلوب ولاعبيه، ودفع الجماهير للمطالبة بعودة الروح القتالية التي طالما ميزت الريدز.

صلاح بين النقد والإصرار

رغم كل الانتقادات، لا يزال محمد صلاح يحافظ على مكانته كأحد أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحد أكثر النجوم تأثيرًا في الاقتصاد الرياضي للنادي بفضل شعبيته العالمية الضخمة ومبيعات قميصه المتصدرة في الأسواق.

ويرى مراقبون أن أداء صلاح قد يتحسن تدريجيًا مع عودة التوازن للفريق، خاصة مع زيادة الانسجام بين خطوط اللعب.