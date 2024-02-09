تياغو وسط فريق ليفربول يواجه أزمة جديدة تتسبب في غيابه مجدداً

خسر فريق ليفربول الإنجليزي مجددًا لاعب وسطه الإسباني تياغو ألكانتارا، بعد تعرُّضه لإصابة عضلية خلال مواجهته مع أرسنال، التي انتهت بفوز أرسنال 3-1 يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقًا للتقارير الإعلامية التي نُشِرَت الخميس.

تياغو يواجه مشكلة عضلية مهددة بإبعاده عن ليفربول بعد عودته القصيرة

تياغو غاب عن ليفربول منذ أبريل الماضي بسبب مشكلة في الورك وإصابة في القسم العلوي لفخذه، قبل أن يُسجَّل عودته إلى فريق المدرب الألماني يورغن كلوب يوم الأحد، حيث شارك في الدقيقة 85 من مباراة أرسنال.

يُعتقد أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا يُعاني من مشكلة عضلية بعد المباراة، مما يُعرِّضه للخطر بالغياب مجددًا عن الملاعب، وهذا يُعتبر ضربةً قاسية لفريق ليفربول، الذي يتصدر الدوري الممتاز بفارق نقطتين عن كلٍ من مانشستر سيتي وأرسنال.



تياغو وصعوبات الإصابات: مستقبله في ليفربول يبدو مهددًا

ومع انتهاء عقده مع “الحمر” في نهاية الصيف المقبل، يواجه تياغو مستقبلًا غير مؤكد في “أنفيلد” بسبب مشاكل الإصابات المتكررة التي يعاني منها،

ليفربول يواجه غيابات في خط الوسط أيضًا، حيث يفتقد لاعبه الأخر دومينيك سوبوسلاي في مواجهة السبت أمام بيرنلي بسبب إصابة عضلية، لكن يمكن أن يكون الياباني واتارو إندو خيارًا للمدرب كلوب بعد عودته من كأس آسيا.

من ناحية أخرى، لا يزال الهداف المصري محمد صلاح يتعافى من إصابة حدثت أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا، ويبقى غائبًا عن الفريق قبل استحقاق نهائي كأس الرابطة أمام تشلسي في 25 فبراير.

