توني يحقق هاتريك ويقود الأهلي إلى دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين

واصل نادي الأهلي تألقه في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، محققًا فوزًا قويًا على مضيفه العربي؛ ليضمن تأهله إلى دور الـ16 من البطولة، وذلك خلال المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة والتي شهدت أداءً مميزًا من لاعبي الأهلي وتسجيل خمسة أهداف رائعة، مع قيادة تحكيمية للحكم الألماني فلوريان بادشتوبتر.

هاتريك توني يبعد العربي

افتتح الأهلي التسجيل في الشوط الأول من خلال إيفان توني من ركلة جزاء في الدقيقة 31، قبل أن يضيف إنزو ميلوت الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وكان علي مجرشي على وشك أن يسجل الهدف الثالث؛ إلا أن العارضة منعت وصوله للهدف.

أما الشوط الثاني فقد تألق فهد الرشيدي وعزز من تقدم الأهلي بالهدف الثالث في الدقيقة 68 بعد تمريرة متقنة من توني الذي واصل تألقه أيضًا وأضاف الهدف الرابع في الدقيقة 82 من كرة ثابتة، بالإضافة إلى تسجيل الهدف الخامس قبل أن يختتم اللقاء من خلال ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع محققًا هاتريك شخصي.