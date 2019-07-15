تونس تواجه نيجيريا في المباراة الترتيبية لكأس أمم إفريقيا الموعد + القنوات الناقلة

يلتقي المنتخب التونسي نظيره السينيغالي يوم الأربعاء 17 جويلية، في إطار المباراة الترتيبية لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم الجارية وقائعها حاليا بمصر، المنتخب التونسي أو مايطلق عليه بنسور قرطاج وصل إلى الدور النصف النهائي عقب إحرازه المركز الثاني في مجموعته بعد ثلاث تعادلات، قبل أن يتفوق على غانا بضربات الترجيح في لقاء الثمن النهائي، ويفوز على مدغشقر بثلاثة أهداف لصفر، ليلاقي في النصف النهائي المنتخب االسينيغالي أو ما يطلق عليه بأسود التيرانغا ويقصى على يديه بهدف لصفر بعد الأشواط الإضافية، في لقاء مثير ضيع خلاله المنتخبان معا ضربة جزاء لكل منهما.

أما المنتخب النيجيري ففاز في جميع مبارياته قبل وصوله إلى هذا الدور إلا في مباراة واحدة أمام المنتخب الملغاشي حيث إنهزم بهدف لصفر أما في باقي المقابلات فقد فاز في جميعها، ليتأهل إلى هذا الدور ويلاقي المنتخب الجزائري وينهزم على يديه بهدفين لهدف، في مباراة مثيرة لم تكشف عن أسرارها حتى الدقيقة الأخيرة حين سجل اللاعب الجزائري رياض محرز هدف التأهل في الدقيقة 90+5 ويقضي على أمال النيجيريين في الوصول إلى النهائي.

تاريخ المواجهات بين تونس ونيجيريا

تاريخ المواجهات بين المنتخبين التونسي والنيجيري حافل بالمواجهات المثيرة بين الفريقين، حيث سبق وأن إلتقى الفريقان في 15 مواجهة قبل هذه المواجهة، حيث كانت الغلبة للمنتخب النيجيري في مواجهات، وعادت الغلبة في خمس مواجهات للمنتخب التونسي، وإنتهت أربع مباريات بالتعادل، ليضرب الفريقان هذا الأربعاء موعدا مع المواجهة 16 فياترى لمن ستكون الغلبة.

موعد لقاء تونس نيجيريا والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب السلام بالقاهرة المباراة التي ستجمع بين المنتخبين التونسي والسينيغالي هذا الأربعاء 14 من جويلية بداية من الساعة 20.00 بتوقيت تونس، 19.00 بتوقيت غرينيتش أما عن القنوات الناقلة للقاء فهي كالأتي:

بين سبور ماكس العربية1

الأرضية الجزائرية