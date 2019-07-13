تونس تصطدم بالسينيغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا الموعد + القنوات الناقلة

يصطدم المنتخب التونسي بنظيره السينيغالي في إطار نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، المباراة التي ستلعب هذا الأحد 14 جويلية 2019 بداية من الساعة 17.00 بتوقيت تونس، السادسة بالتوقيت المصري، حيث تأهل الفريق التونسي إلى هذا الدور عقب فوزه على منتخب مدغشقر بثلاثة أهداف لصفر ، قبل ذلك تفوق نسور قرطاج على المنتخب الغاني بضربات الترجيح في ثمن النهائي.

ولم يكن أشد المتفائلين يتوقع وصول الفريق غلى نصف النهائي بعد 15 سنة كاملة أي منذ دورة 2004 التي توج بها نسور قرطاج، بعد بدايته السيئة بإحرازه ثلاث تعادلات ، ولم يسبق أن خسر المنتخب التونسي إلى حد الأن، عكس المنتخب السينيغالي الذي خسر مباراة واحدة أمام المنتخب الجزائري، وفاز في جميع مبارياته الأخرى خاصة المباراة الأخيرة أمام البنين حيث فاز بهدف لصفر، ليتأهل إلى نصف النهائي لملاقاة نسور قرطاج في المربع الذهبي.

تاريخ المواجهات بين تونس ونيجيريا

لم تغب الإثارة عن المباريات التي تجمع بين تونس ونيجيريا، حيث لطالما شهدت مبارياتهما مستوى عال من الجانبين، وشهدت لقاءاتهما في كأس أمم إفريقيا تكافؤا تاما حيث إالتقى الفريقان في خمس مواجهات عادت الغلبة لنسور قرطاج في مواجهتين، وكذلك بالنسة لأسود التيرانغا فيما ساد التعادل في الثلاث مواجهات الأخرى.

موعد لقاء تونس نيجيريا والقنوات الناقلة

يحتضم ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة لقاء يجمع بين المنتخب التونسي ونظيره السينيغال هذا الأحد بداية من الساعة الخامسة بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت القاهرة أما عن القنوات الناقلة للقاء فهي كالأتي :

بين سبور ماكس العربية 1