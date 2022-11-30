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تونس تتقدم على المنتخب الفرنسي في لقاء الجولة الحاسمة بمونديال قطر 2022

مصطفى أبو حجازي

تمكن المنتخب التونسي من إفتتاح التسجيل أمام المنتخب الفرنسي في لقاء الجولة الثالثة من مونديال كأس العالم قطر 2022. 

تونس تتقدم على المنتخب الفرنسي في لقاء الجولة الحاسمة بمونديال قطر 2022

واستطاع نجم نسور قرطاج التسجيل عن طريق اللاعب ” وهبي الخزري” عند الدقيقة 58 من أحداث الشوط الثاني، ليتقدم المنتخب التونسي على أبطال العالم ” فرنسا ” بهدف نظيف. 

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واعتمد المنتخب التونسي على التشكيلة المكونة من : 

حراسة المرمى : أيمن دحمان. 

الدفاع : غندري – ياسين مرياح – منتصر الطالبي. 

خط الوسط : على معلول – عيسى ليدوني – إلياس سخيري – وجدي كشريدة. 

الهجوم : محمد على بن رمضان – أنيس بن سليمان – وهبي الخزري. 

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مصطفى أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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