توقيع محمد السيد لاعب الزمالك للنادي الأهلي .. ما الحقيقة

عمر أحمد

ترددت خلال الساعات الأخيرة أنباء قوية حول توقيع محمد السيد، لاعب نادي الزمالك، للنادي الأهلي تمهيدًا للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، خاصة مع اقتراب انتهاء عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري.

الزمالك ينفي.. والاتصالات “غير مباشرة”

مصادر داخل نادي الزمالك أكدت في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن اللاعب لم يوقع رسميًا للأهلي حتى الآن، رغم وجود اتصالات غير مباشرة من بعض الوسطاء خلال الأسابيع الماضية، هدفها استكشاف موقف اللاعب من التجديد مع ناديه الحالي.

وأضافت المصادر أن إدارة الزمالك مازالت متمسكة ببقاء اللاعب، وتسعى لإقناعه بتجديد العقد، بعد وضعه ضمن العناصر الواعدة في مشروع تطوير فريق الكرة.
لكنها في الوقت نفسه أشارت إلى أن تأخر اللاعب في حسم موقفه يثير الشكوك حول نواياه المستقبلية.

تصريحات حازم إمام تزيد الجدل

من جانبه، صرح حازم إمام، عضو لجنة التطوير السابق في الزمالك، بأن محمد السيد لا يرغب في التجديد مع القلعة البيضاء، موضحًا أن اللاعب نفى وجود أي مفاوضات رسمية مع الأهلي حتى الآن.

ينتهي عقد محمد السيد مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ما يمنحه أحقية التوقيع لأي نادٍ آخر اعتبارًا من يناير المقبل دون الرجوع لإدارة ناديه، في حال عدم التوصل لاتفاق جديد بشأن التجديد.

تتابع جماهير الزمالك تطورات الموقف باهتمام كبير، وسط مطالبات لإدارة النادي بحسم الملف سريعًا، سواء بتجديد عقد اللاعب أو التحرك نحو بديل مناسب، قبل دخول الأهلي أو أي نادٍ آخر على خط المفاوضات بشكل رسمي.

