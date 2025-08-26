توقيت مقابلة المغرب والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا للمحليين 2025

تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، حيث يلتقي منتخب المغرب للمحليين مع نظيره السنغالي في قمة نارية ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2025، وتنطلق المواجهة المنتظرة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة (السادسة والنصف بتوقيت المغرب، والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة).

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والسنغال

سوف تذاع مباراة السنغال والمغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين اليوم عبر قناة بي إن سبورتس 6 وسيتولى مهمهة التعليق المعلق الشهير جواد بدة.

المغرب في اختبار جديد لاستعادة اللقب

يدخل المنتخب المغربي المباراة بطموحات كبيرة بعد إقصائه صاحب الضيافة منتخب تنزانيا في الدور ربع النهائي بهدف دون رد، ويأمل “أسود الأطلس” في العبور إلى النهائي ومواصلة المشوار نحو لقب ثالث تاريخي في البطولة بعدما سبق له التتويج مرتين.

السنغال حامل اللقب يراهن على الخبرة

في المقابل يخوض منتخب السنغال اللقاء وهو بطل النسخة الماضية بعدما تخطى منتخب أوغندا في الدور ربع النهائي بهدف نظيف ويسعى “أسود التيرانغا” إلى مواصلة الدفاع عن لقبهم القاري وتأكيد سيطرتهم على البطولة.

الجوائز المالية تضيف مزيداً من الحماس

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن زيادة كبيرة في الجوائز المالية للبطولة، حيث يحصل البطل على 3.5 مليون دولار، وهي زيادة بنسبة 75% عن النسخة السابقة ما يزيد من سخونة المنافسة بين المغرب والسنغال.