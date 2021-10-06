توقيت مباراة مصر وليبيا فى تصفيات كأس العالم 2022

فى اولى مباريات المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر البرتغالى كارلوس كيروش فى قيادة المنتخب المصرى بعد توليه المنصب خلفا للكابتن حسام البدرى بعد ان تمت اقالته بعد تعادله فى اخر مباراة له امام الجابون فى الجولة الثانية , تنتظر الجماهير المصرية مباراة ليبيا فى الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم بقطر 2022 فى حالة من الترقب من المدير الفنى كيروش وما سيقدمه فى تلك المباراة .

يذكر ان المنتخب المصرى لعب مباراتان فاز فى المباراة الاولى على منتخب انجولا بهدف دون رد , ةفى المباراة الثانية تعادل مع منتخب الجابون بهدف لكل فريق ليحتل المركز الثانى برصيد 4 نقاط خلف منتخب ليبيا الذى يتصدر المجموعه برصيد 6 نقاط .

وقد اعلن من قبل كيروش عن قائمة الفريق لمباراة ليبيا ةالتى تم فيها استبعاد مجدى افشه ةمحمد شريف فى وسط تساؤلات من البعض عن اسباب استبعادهم .

وضمت القائمة كالتالى :

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

خط الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي وأحمد حجازي وباهر المحمدي ومحمود حمدي «الونش» وياسر إبراهيم وأحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف.

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خط الوسط: محمد النني وعمرو السولية وطارق حامد وحمدي فتحي.

خط الوسط المهاجم: أحمد سيد «زيزو» ومحمد صلاح وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل ورمضان صبحي وعمر مرموش.

خط الهجوم: مصطفى محمد وأحمد حسن كوكا.

موعد وتوقيت مباراة مصر وليبيا

المباراة ستقام يوم الجمعة 8 اكتوبر 2021 على استاد برج العرب ملعب الجيش فى تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهرة

وستنقل قنوات اون تايم سبورت للمباراة .