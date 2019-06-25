توقيت مباراة مصر والكونغو والقنوات المجانية الناقلة لمباراة منتخب الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية

موعد مباراة مصر والكونغو تشغل اهتمام واسع من جميع المصريين العاشقين لمنتخب الفراعنة والساحرة المستديرة، حيث تحرص الجماهير المصرية على تشجيع المنتخب في مباريات كأس أمم أفريقيا 2019، والذي بدأه المنتخب بقوة في أول لقاء أمام نظيرة الزمبياوي والذي فاز فيه بهدف دون رد، أحرزه اللاعب محمود تريزيجية، وتمكن مصر من الحصول على أول ثلاث نقاط في البطولة، ولهذا سننشر إليكم في هذا التقرير توقيت مباراة مصر والكونغو والقنوات الناقلة للقاء المرتقب، كما يتمنى موقع نجوم مصرية الفوز للمنتخب المصري في هذه المباراة والحصول على كأس الأمم الأفريقية، المقام على أرضنا المصرية ولأول مرة، وبمشاركة 24 منتخب.

موعد مباراة مصر والكونغو

يستعد المنتخب المصري إلى خوض ثاني مباراته في إطار مباريات المجموعة الأولي لكأس الأمم الأفريقية، غدا الأربعاء الموافق 26 يونيو، ومن المقرر أن تبدأ مباراة مصر والكونغو في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، ونشير إلى أن اللقاء يتم إقامته على استاد القاهرة الجوي، وسوف يتميز بحضور جماهيري ضخم لتقديم الدعم النفسي للمنتخب المصري لاستكمال مشواره في البطولة بالقوة التي بدأ بها.

توقيت مباراة مصر والكونغو

ونشير إلى أنه سيتم عرض مباراة مصر أمام منتخب الكونغو عبر قناة بي ان سبورت، ويمكنك مشاهدتها بالمجان من خلال موقع تايم سبورت الأرضية، والتي تم إطلاقها مخصوص لبث جميع مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، ونشير إلى أنه تم تغير المعلق الرياضي للقاء حيث تم إسناد مهمة التعليق على المباراة المعلق الرياضي الإماراتي علي سعيد الكعبي، ونشير إلى أنه قد تم الإعلان في وقت سابق أنه سيتولى مهمة التعليق على مباراة مصر ضد منتخب الكونغو المعلق السعودي فهد العتيبي، ولكن أعلنت القناة فيما بعد أن معلق المباراة هو سعيد الكعبي.

وفور أن يتم إعلان تشكيل منتخب مصر في مباراته القادمة أمام الكونغو سيتم وضعة في هذا التقرير، ونشير إلى تأتي في المجموعة الأولي مع منتخب مصر والكونغو هو منتخب الجزائر وأوغندا .

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