توقيت مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني 2025-2026 ومعلق المباراة

يحل فريق خيتافي ضيفا ثقيلا على فريق برشلونة، الأحد المقبل على أرضية ملعب يوهان كرويف، ضمن مبارايات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، ويخوض الفريق الكتالوني المباراة وهو في قمة التألق بعد فوزه المستحق على فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا، في عقر داره (2-1).

ويريد برشلونة مواصلة نتائجه القوية في الدوري الإسباني للحاق بغريمه التقليدي ريال مدريد الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يليه برشلونه بالمركز الثاني برصيد 10 نقاط، فيما يأتي خيتافي بعد برشلونة برصيد 9 نقاط بالمركز الخامس.

وتنطلق مباراة الجولة الخامسة بين خيتافي وبرشلونة، يوم الأحد المقبل، الموافق 21 سبتمبر 2025، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية ومصر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي؟

سيتم بث المباراة عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» القطرية، والتي تمتلك حق البث حصريا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لمباريات الدوري الإسباني موسم 2025-2026، وتم تخصيص قناة beIN Sports HD1.

كما يمكن متابعة أحداث المباراة على تطبيق TOD Tv، أو من خلال تطبيق beIN connect.

وأسندت إدارة القناة مهمة التعليق على أحداث المباراة للمعلق الرياضي، علي سعيد الكعبي.

تشكيل برشلونة المتوقع

من المتوقع أن يدفع المدير الفني، هانسي فليك، مدرب برشلونة بالتشكيل الآتي: