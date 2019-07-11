توقيت مباراة الجزائر ضد ساحل العاج دور 8 كأس الأمم الأفريقية توتال مصر 2019

منتخب الجزائر بعد تقديم مستوى طيب في الدور الأول مرحلة المجموعات والصعود بالعلامة الكاملة 9 نقاط والفوز فى دور الـ 16 على غينيا بيساو اليوم يلتقى منتخب الجزائر مع نظيره ساحل العاج في مباراة صعبة على الفريقين لتقارب المستوى .

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر و ساحل العاج

يتم البحث عن القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وكوت ديفوار اليوم في جميع أنحاء العالم وفي الدول المتابعة لمباريات ربع النهائي، وتقوم قنوات بي ان سبورت ماكس beIN SPORTS MAX HD الأولي والثانية ببث مباراة الجزائر اليوم ، والجدير بالذكر أنها تقوم ببث المباراة رسميا بالتشفير والتعليق العربي، كما تقوم قناة تايم سبورت الرياضية الارضية المصرية الجديدة ببث مباراة كوت ديفوار اليوم على شاشتها المجانية ، والجدير بالذكر أن قناة تايم سبورت هي قناة جديدة مجانية حازت على شهرة كبيرة جدا في جميع أنحاء الوطن العربي وشمال افريقيا بسبب بثها لمباريات البطولة وأيضا العديد من الاستوديوهات التحليلية الهامة

ولكن مازال تعقد الجماهير العربية الأمل في أن تكون البطولة من نصيب منتخب عربي ، فهناك منتخبين يمثلون الكرة العربية بالبطولة ، منتخب الجزائر ومنتخب تونس التي تلقى الجماهير العربية عليهم أمال كثير للتواجد ضمن منتخبات المربع الذهبي دور 4 ، والذهاب مباشرة إلى المباراة النهائية ورفع كأس البطولة ، ولكن لم تكون المنافسة سهلة لوجود العديد من المنتخبات الأفريقية التي ظهرت بشكل جيد في مباريات دور 16 ، لذلك على جميع المنتخبات الساعية إلى تحقيق الفوز بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 ، عدم التهاون بالخصم واللعب على تحقيق الفوز من بداية المباراة.

موعد مباراة الجزائر ، الساعة 6 بتوقيت مصر والساعة 5 بتوقيت الجزائر تقام المباراة فى استاد السويس الجديد المعلق على المباراة حفيظ دراجي