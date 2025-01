توقعت ذلك قبل 6 سنوات.. دروجبا يشيد بالإنجاز التاريخي لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

هنأ النجم الإيفواري ديديه دروجبا على وصول النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول إلى الهدف رقم 150 في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح عقب تسجيل هدف التعادل أمام كريستال بالاس مصدر الصورة وكالة AP الأمريكية

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز على نادي كريستال بالاس بنتيجة 2/1 في الجولة 16 في الدوري الإنجليزي وقد رفع محمد صلاح رصيده إلى 150 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز ليصبح أول لاعب أفريقي في يحقق ذلك الإنجاز، كما أصبح ثالث هدافي ليفربول التاريخيين بعد وصوله لـ200 هدف، ويسبق صلاح في قائمة عظماء ليفربول إيان راش 346 هدفا، وروجر هنت 285 هدفا، غوردون هودسون281 هدفا، بيلي ليديل 228 هدفا.

وقد كتب النجم الإيفواري ديديه دروجبا عبر منصة X في وقت سابق عام 2017، عن فوز محمد صلاح في بداياته مع نادي ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا “تستحق هذا أخي، فخور بك، أسطورة على الطريق الصحيح، القادم لم يأت بعد”.

وقد عاد ونشر النجم الإيفواري ليؤكد كلامه عن النجم محمد صلاح وكتب عبر منصة X “لقد غردت بذلك منذ ست سنوات، والباقي أصبح تاريخًا”.

Tweeted that six years ago…and the rest is history @MoSalah

Congratulations my Brother on another milestone

Stay blessed ❤️@premierleague 150 goals https://t.co/gCl5O4AE9j

— Didier Drogba (@didierdrogba) December 9, 2023