مجموعة السعودية “المتوقعة” في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

ننشر لكم توقعات مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا قبل ساعات قليلة من قرعة تصفيات المونديال والتي تقام بماليزيا صباح الأربعاء 17 يوليو 2019، حيث نقدم لكم ثلاثة توقعات لجدول مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، الأول توقع مجموعة قوية، والثاني توقع مجموعة سهلة، والتوقع الثالث مع مجموعة متوازنة، ويشارك في التصفيات 40 منتخبا، تقسمهم القرعة على ثمانية مجموعات، يصعد بنهاية هذا الدور 12 منتخب للمرحلة الاخيرة من التصفيات.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن نظام قرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، حيث قسم المنتخبات لخمسة مستويات، جاء المنتخب السعودي في المستوى الأول، وعليه سيكون منتخب السعودية على قمة أحد المجموعات الثمانية، ومعه منتخب من كل مستوى من المستويات الأربعة الأدنى، والمستويات الخمسة هي كالتالي:

المستوى الأول: اليابان، أستراليا، كوريا الجنوبية، السعودية، الإمارات، إيران، قطر، الصين.

المستوى الثاني: العراق، سوريا، عمان، لبنان، الأردن، أوزبكستان، قيرغيزستان، فيتنام.

المستوى الثالث: البحرين، فلسطين، تايوان، تايلاند، طاجيكستان، كوريا الشمالية، الفلبين، الهند.

المستوى الرابع: الكويت، اليمن، تركمانستان، ميانمار، أفغانستان، المالديف، ماليزيا، هونج كونج.

المستوى الرابع: اندونيسيا، نيبال، سنغافورة، بنجلاديش، غوام، منغوليا، كمبوديا، سريلانكا.

توقعات مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

المجموعة السهلة:

السعودية، قيرغيزستان، الهند، المالديف، بنجلاديش.

المجموعة الصعبة:

السعودية، أوزبكستان، الكويت، كوريا الشمالية، اندونيسيا.

المجموعة المتوازنة:

السعودية، العراق، تايلاند، ماليزيا، سنغافورة.