توريس يقود الأسبان للفوز على إيطاليا

أختتمت مباراة اسبانيا و ايطاليا التي أقيمت على استاد السان سيرو بايطاليا، وبقيادة الحكم الالمانى فيليكس بيرينس، في بطولة دورى الامم الأوربية في دور نصف النهائي، بفوز إسبانيا على ايطاليا بهدفين مقابل هدف.

أحداث اللقاء

شهدت بداية المباراة محاولات مكثفة من كلا الفريقين لكن دون وصول للمرمى، حتى حدث التقدم لصالح اسبانيا في الدقيقة17 عن طريق جناح مانشيستر سيتى فيران توريس، عن طريق تمريرة حاسمة من اللاعب ميكيل اويارزابال.

وقرر الحكم الالمانى فيليكس بيرينس إقصاء المدافع ليوناردو بونوتشي بعد تدخل عنيف على اللاعب الاسبانى سيرجيو بوسكتس في الدقيقة 42.

وتبادل الفريقان الهجمات الى ان جاء فيران توريس بالهدف الثانى بعد تمريرة حاسمة من اللاعب ميكيل اويارزابال في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وانتهى الشوط الاول من المباراة بتقدم اسبانيا على ايطاليا بهدفين دون رد سجلهما جناح مانشيستر سيتى فيران توريس و صنعهما له المهاجم ميكيل اويارزابال.

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وبدا الشوط الثانى بتغيير للمدرب الايطالى، بخروج فيدريكو بيرنارديسكي وذلك لتعويض طرد اللاعب ليوناردو بونوتشي.

وقرر المدرب الاسبانى لويس انريكى في الدقيقة 48 تبديل اللاعب صاحب الهدفين فيران توريس بسبب الاصابة والدفع بدلا منه اللاعب بالشاب يرمى بينو.

واجرى المنتخب الايطالى تعديلين في تشكيلة الفريق، في الدقيقة 58، بخروج اللاعب ماركو فيراتى ونزول اللاعب مانويل لوكاتيلى وخروج اللاعب لورينزو انسيني ونزول اللاعب مويس كين، وذلك في محاولة من المدرب الايطالى بالعودة للمباراة.

وخرج اللاعب جورجينو ونزول اللاعب لورينزو بيليغرينى ل، في الدقيقة 64، وبعدها خرج اللاعب نيكولو باريلا ونزل بدلا منه اللاعب دافيد كالابريا، في الدقيقة 72، لصالح المنتخب الايطالى.

واخرج المدرب الاسبانى لويس انريكى في الدقيقة 75 كلا من، بابلو صرابيا و كوكى ونزل بدلا منهما اللاعبان بريان خيل ميكيل ميرينو.

وجاء هدف تقليص الفارق لصالح منتخب ايطاليا عن طريق اللاعب البديل لورينزو بيليغرينى بعد تمريرة حاسمة من اللاعب الشاب فيدريكو كييزا في الدقيقة 83.

وقام المدرب الاسبانى لويس انريكى بعمل اخر تبديل بخروج اللاعب سيرجي روبيرتو.وينتظر منتخب اسبانيا الفائز من مباراة فرنسا و بلجيكا غدا ليلتقيا في نهائي بطولة دورى الامم الاوربية، ويعد هذا النهائي هو الاول لصالح اسبانيا في البطولة.