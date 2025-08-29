توتنهام يواجه بورنموث في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي 2026

تتواصل منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، حيث يستضيف ملعب توتنهام هوتسبر مباراة قوية يوم السبت 30 أغسطس، تجمع بين أصحاب الأرض توتنهام هوتسبر وضيفهم القادم من الساحل الجنوبي بورنموث.

🔎 تاريخ مواجهات الفريقين

التاريخ الحديث بين الطرفين يعكس تقارباً ملحوظاً، إذ التقيا في 10 مباريات سابقة، فاز توتنهام في 5 مواجهات، بينما انتصر بورنموث في 3 لقاءات، وحسم التعادل مباراتين، ما يعني أن الأفضلية ليست مطلقة للسبيرز، وأن تفاصيل المواجهة قد تحسم النتيجة لأي طرف.

مانشستر يونايتد يسعى لتصحيح المسار أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي موسم 2026

🏟️ موقف توتنهام

يدخل توتنهام المباراة ساعياً لتحقيق فوز جديد يعزز موقعه في جدول الترتيب، ويؤكد جاهزيته للمنافسة بين كبار البريميرليغ، الفريق اللندني يعتمد على مزيج من عناصر الخبرة واللاعبين الشباب، ويراهن على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق النقاط الثلاث.

🔴 طموحات بورنموث

على الجانب الآخر، يخوض بورنموث اللقاء بعقلية الفريق الباحث عن إثبات الذات، ورغم صعوبة المواجهة خارج الديار، إلا أن “التشيري” أظهر في أكثر من مناسبة قدرته على إزعاج الكبار بفضل التنظيم الدفاعي الجيد والقدرات الهجومية في المرتدات.

⏰ موعد المباراة بتوقيت الدول العربية

المغرب – تونس – الجزائر : 15:00 (الثالثة عصراً)

: 15:00 (الثالثة عصراً) مصر – فلسطين : 16:00 (الرابعة عصراً)

: 16:00 (الرابعة عصراً) السعودية – قطر – البحرين : 17:00 (الخامسة عصراً)

: 17:00 (الخامسة عصراً) الإمارات – عمان: 18:00 (السادسة مساءً)

موعد مباراة تشيلسي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي 2026 والقنوات الناقلة

📺 القنوات الناقلة

تنقل المباراة عبر شبكة بي إن سبورتس – beIN Sports، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.