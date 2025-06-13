توتنهام يعلن التعاقد مع مدربه الجديد

قام نادي توتنهام بتعيين المدرب توماس فرانك مديرًا فنيًا جديدًا لتوتنهام بعقد يمتد حتى عام 2028، خلفًا للأسترالي آنجي بوستيكوجلو.

🔁 خلفيات القرار:

بوستيكوجلو رحل عن توتنهام بعدما حقق إنجازًا كبيرًا بالفوز ببطولة الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد بهدف دون رد على ملعب “سان ماميس”.

رحل عن توتنهام بعدما حقق إنجازًا كبيرًا بالفوز ببطولة أمام مانشستر يونايتد بهدف دون رد على ملعب “سان ماميس”. رغم أن توتنهام أنهى الموسم في المركز الـ17 بالدوري الإنجليزي، إلا أن تتويجه الأوروبي ضمن له مكانًا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو سيناريو نادر جدًا.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 🚨🚨🚨 عاااااااااااااجل – رســـــمــــــيًـــــا: توماس فرانك مدربًا لتوتنهام! ⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️

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👨‍🏫 من هو توماس فرانك؟

انضم إلى برينتفورد عام 2016، وتولى تدريب الفريق الأول في 2018.

عام 2016، وتولى تدريب الفريق الأول في 2018. قاد برينتفورد للصعود إلى البريميرليج ولعب بأسلوب هجومي وتنظيم مميز، وتمكن من البقاء في الدوري الممتاز لعدة مواسم رغم محدودية الموارد.

يشتهر بتطوير اللاعبين الشباب، والعمل بأسلوب ابتكاري وتحليلي في الإدارة الفنية.

🧠 التحليل الفني: