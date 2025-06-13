توتنهام يعلن التعاقد مع مدربه الجديد
قام نادي توتنهام بتعيين المدرب توماس فرانك مديرًا فنيًا جديدًا لتوتنهام بعقد يمتد حتى عام 2028، خلفًا للأسترالي آنجي بوستيكوجلو.
🔁 خلفيات القرار:
- بوستيكوجلو رحل عن توتنهام بعدما حقق إنجازًا كبيرًا بالفوز ببطولة الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد بهدف دون رد على ملعب “سان ماميس”.
- رغم أن توتنهام أنهى الموسم في المركز الـ17 بالدوري الإنجليزي، إلا أن تتويجه الأوروبي ضمن له مكانًا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو سيناريو نادر جدًا.
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توماس فرانك مدربًا لتوتنهام!
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— شبكة توتنهام (@ArabicSpurs) June 12, 2025
👨🏫 من هو توماس فرانك؟
- انضم إلى برينتفورد عام 2016، وتولى تدريب الفريق الأول في 2018.
- قاد برينتفورد للصعود إلى البريميرليج ولعب بأسلوب هجومي وتنظيم مميز، وتمكن من البقاء في الدوري الممتاز لعدة مواسم رغم محدودية الموارد.
- يشتهر بتطوير اللاعبين الشباب، والعمل بأسلوب ابتكاري وتحليلي في الإدارة الفنية.
🧠 التحليل الفني:
- توتنهام يبدو أنه يتجه لبناء مشروع طويل الأمد مع مدرب صاحب رؤية تطويرية، خاصة بعد مرحلة مضطربة شهدت تراجعًا كبيرًا محليًا.
- مشاركة توتنهام في دوري أبطال أوروبا رغم مركزه المتأخر ستفرض تحديات كبيرة، وفرانك سيكون مطالبًا بإحداث تحول سريع في الأداء والاستقرار الدفاعي.
- اختياره يُعد “رهانًا آمنًا” من الناحية التكتيكية لكن ليس مضمون النتائج على المدى القصير، خاصة مع جماهير تطالب بالألقاب.