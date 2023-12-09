تواصل اتحاد جدة مع نونو سانتو لخلافة جاياردو.. الحقيقة الغائبة (خاص)

سادت حالة من القلق لدي جماهيره اتحاد جدة السعودي، بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من نظيره ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة دوري روشن للموسم الجاري.

وشن عشاق العميد هجومًا عنيفًا على الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني مارسيلو دانيال جاياردو، بعد الأداء الذي ظهر عليه النمور خلال مواجهة ضمك.

وطالبت جمهور الاتحاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعودة البرتغالي نونو سانتو، بما رحل بسبب سوء النتائج التي شهدتها نهاية حقبته الفنية مع الفريق السعودي.

حقيقة تواصل أنمار الحائلي مع نونو سانتو للعودة للاتحاد

كشف مصدر داخل اتحاد جدة السعودي أن الإدارة لم تتواصل مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، بعد الغضب الجماهيري من الهزيمة أمام ضمك في الجولة الماضية من دوري روشن.

وأكد أن مجلس إدارة اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي يثق في قدرات الأرجنتيني جاياردو، حيث أن الأخير لم يتعرف بشكل كامل على لاعبي الاتحاد، وذلك بسبب قصر المدة التي تولي فيها تدريب النمور.

وأشار المصدر إلى أن الجماهير من حقها الغضب على خسارة فريقها أمام ضمك، لكن أنمار الحائلي ومجلس الإدارة لا يتعاملون بهذه الكيفية، وذلك فلو كانت هذه العقلية في كرة القدم فلن يكون هناك استقرار لأي نادي.

وأوضح أن كرة القدم لعبة يتواجد بها المكسب والخسارة، فلو حققت الفوز تبنى عليه وتزيد من نقاط قوتك وتحاول أن تجد نقاط الضعف، لكن في حالة الخسارة لابد أن تُعيد حساباتك وتحاول تصحيح المسار.

وكان جاياردو قد تولي تدريب اتحاد جدة في 5 مباريات، حيث حقق الفوز في 3 مباريات، بينما تعادل في مباراة وخسر أخري.