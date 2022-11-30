“لم يقصد الإهانة” تهديدات ملاكم المكسيك لميسي لقطة أثارت الجدل “شاهد”

قاد اللاعب الارجنتيني ميسي منتخب بلاده في المباراة ضد المكسيك، وحصل على الفوز بنتيجة 2 مقابل لا شيء قبل عدة أيام، وتم ذلك خلال مباراة مهمة جدًا بمونديال كأس العالم قطر 2022 لكن لقطة واحدة فقط أثارت الكثير من الجدل في أميركا الجنوبية، بل وحول العالم أجمع، وهي أنه قام بإزاحة القميص الخاص بمنتخب المكسيك بقدمه، وذلك عند جلوسه داخل الغرفة الخاصة بتغيير الملابس بعد اللقاء على الفور.

لقطة أثارت الجدل حول ميسي

وقد أثارت تلك اللقطة تذمر العديد، اثارت الكثير من الغضب لمشجعي المكسيك ذلك بسبب الحركة التي قام بها اللاعب الأرجنتيني ميسي، التي اعتبرها البعض حركة مهينة من قبل الأسطورة في كرة القدم اللاعب ميسي تجاه جمهور المكسيك والمكسيك أجمع.

هل تعمد إهانة قميص #المكسيك؟ أثناء احتفالات لاعبي #الأرجنتين داخل غرفة الملابس بعد المباراة، ظهر #ميسي في فيديو يركل قميص المكسيك بقدمه 👀#الميدان | #كأس_العالم_قطر2022 pic.twitter.com/ZhvEQQnP03 — الميدان الرياضي (@MidanAlYaum) November 28, 2022

الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز يهدد ميسي

من بين الغاضبين بطل العالم في الملاكمة المكسيكي الكبير كانيلو ألفاريز الذي قام بنشر تهديد للاعب ميسي ولم يتردد حيث كتب ألفاريز على حسابه الخاص و الرسمي في تويتر يقول لجمهورة “هل رأيتم لقطة ميسي هذه وهو ينظف الأرضية بالعلم الخاص بالمكسيك القميص الخاص ل منتخب المكسيك؟”

كما أضاف مهددا بالعنف وهو يثيره الغضب “ادعو الله ألا أجده انا”، استكمل قائلاً “مثل ما أحترم الأرجنتين ومشجعيها عليه هو الآخر احترام المكسيك أيضًا، وأضاف أنا لا أتحدث عن الأرجنتين ك كل، ولكني فقط أحاول أن أبين لكم هذا الهراء الذي قام ميسي بفعله.

القائد المكسيكي يدافع عن ميسي

لكن اللاعب ميسي لم يرد علية حتى الآن ليوضح الموقف وتلك اللقطة، بينما قام المشجعين بالدفاع عنه مؤكدين أن اللاعب ميسي لم ينتبه لقميص المكسيك، ولكنه كان يحاول أن يغير الحذاء الخاص به فقط.

كما دافع “أندريس جواردادو” قائد المكسيك عن ميسي بعد توجيه كانيلو ألفاريز التهديدات، وقال إنه لم يتعمد إهانة المنتخب المكسيكي.