تهديد إسباني بمقاطعة كأس العالم 2026 خوفا من مشاركة محتملة لدولة الكيان

أحمد المدبولي

ألمحت إسبانيا إلى إمكانية مقاطعتها لبطولة كأس العالم 2026، في حال تأهل منتخب الكيان الصهيوني للنهائيات القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وجاء ذلك من خلال تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها باتكسي لوبيز، المتحدث باسم حزب العمال الإسباني.

نقلت صحيفة “ليكيب” الفرنسية تصريحات لوبيز التي أكد فيها أن إسبانيا قد “تقيّم الوضع في الوقت المناسب” فيما يتعلق بمشاركتها في المونديال.

وذلك في حال تأهل منتخب إسرائيل. هذه التصريحات تشير إلى دعم الحكومة الإسبانية للاحتجاجات المتزايدة ضد مشاركة إسرائيل في البطولة.

وضع إسرائيل في التصفيات

يحتل منتخب إسرائيل حاليًا المركز الثالث في المجموعة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، برصيد 9 نقاط، خلف النرويج وإيطاليا.

نظام التأهل الأوروبي

تتنافس منتخبات أوروبا على 16 مقعدًا في المونديال، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الـ12 مباشرة، بينما يتم حسم المقاعد الأربعة المتبقية من خلال ملحق يضم 16 منتخبًا.

