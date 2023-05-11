منافسة سعودية بين ثلاثة أندية لضم لاعب برشلونة سيرجيو بوسكيتس

ارتبط اسم اللاعب الإسباني سيرجيو بوسكيتس لاعب نادي برشلونة الإسباني بالعديد من الأندية السعودية بعد إعلان نادي برشلونة عن رحيل اللاعب الإسباني بنهاية هذا الموسم من صفوف النادي، وكان قد أعلن النادي أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين اللاعب والنادي ليكون هذا الموسم الأخير للاعب في صفوف برشلونة الإسباني.

ثلاثي سعودي يرغب في ضم بوسكيتس

وأشارت صحيفة ديبورتيفو الإسبانية إلى اهتمام شديد من ثلاثة أندية سعودية في دوري روشن السعودي للمحترفين بضم اللاعب الإسباني سيرجيو بوسكيتس، وأشارت إلى أن اللاعب بات قريباً من الانتقال إلى أحد الأندية السعودية بالفعل بعد إعلان برشلونة عن رحيل اللاعب الإسباني.

وكشفت الصحيفة عن النوادي التي ترغب في ضم اللاعب وعلى رأسهم نادي الهلال السعودي بالإضافة إلى نادي الشباب السعودي ونادي النصر، وتسعى الأندية التي تم ذكرها في ضم اللاعب بداية من الموسم المقبل.

برشلونة يوجه الشكر للاعب بوسكيتس

ونشر نادي برشلونة على صفحته الرسمية مقطع فيديو يظهر خلاله بوسكيتس وهو يودع زملائه في الفريق بعد اتخاذ القرار برحيل اللاعب من صفوف نادي برشلونة الاسباني في نهاية الموسم.

وقدم اللاعب الإسباني مسيرة رائعة ونال العديد من البطولات الأوروبية والمحلية مع الفريق الكتالوني، وقاد بوسكيتس الفرق في هذا الموسم للمركز الأول في الدوري الإسباني واقترب بالفريق للحصول على لقب الدوري هذا الموسم لتكون أحسن ختام لأسطورة كتالونية في نادي برشلونة الإسباني.