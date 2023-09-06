«تمت».. حارس الهلال ينضم لصفوف الشباب والإعلان الرسمي خلال ساعات

يبدو أن مفاجآت الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي في المملكة السعودية بدأت الآن، حيث تسابق أندية الدوري السعودي الزمن من أجل إتمام الصفقات الجديدة أو الراحلين عن صفوفها قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجارية، والذي ينتهي غدًا الخميس بعد منتصف الليل.

ويستمر نادي الهلال في توجيه الشكر للاعبيه المحليين بعد إتمام صفقات أجنبية قوية خلال الميركاتو الجاري، وبالأخص في مركز حراسة المرمى، الذي دعمته إدارة الزعيم برئاسة فهد بن نافل، بالتعاقد مع المغربي ياسين بونو قادمًا من إشبيلية الإسباني.

العجلان: الاتفاق على انتقال محمد العويس من الهلال إلى الشباب

وأكد الصحفي السعودي أحمد العجلان عبر حسابه الشخصي بمنصة X، أن الاتفاق بين إدارة الهلال والشباب على انتقال محمد العويس، إلى صفوف الليوث، في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

وقال العجلان: “انتقال محمد العويس من الهلال إلى الشباب، الإدارتين متفقتين، الشباب واللاعب في تفاوض من أجل الاتفاق”.

انتقال محمد العويس من #الهلال إلى #الشباب .. الإدارتين متفقتين 🤝 الشباب واللاعب في تفاوض من اجل الاتفاق .. pic.twitter.com/FIQQyQ2Yw5 — أحمد العجلان (@ahmad2man) September 6, 2023

ويأتي رحيل العويس عن الهلال إلى الشباب، بعد يومين فقط من انتقال عبدالله المعيوف إلى صفوف الاتحاد، في ظل انخفاض فرص مشاركتهما في مباريات الزعيم، بعد ضم المغربي ياسين بونو.

صدمة في الهلال بعد إصابة روبن نيفيز

وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الأربعاء عن تعرض البرتغالي روبن نيفيز، لاعب وسط نادي الهلال، لإصابة عضلية خلال التدريبات الجماعية لمنتخب البرتغال.

وأكدت التقارير أن نيفيز لم يشارك في مران المنتخب البرتغالي، بل قام ببعض التدريبات الفردية بالتأهيل الاستشفائي من أجل سرعة التعافي من الإصابة.