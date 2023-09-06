«تمت».. الاتحاد يضحي بـ رومارينهو ويضم لويز فيليبي والإعلان الرسمي خلال ساعات

يقترب نادي الاتحاد من حسم صفقة جديدة لصفوف النمور قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الجاية، في ظل فشل إدارة أنمار الحائلي في تحقيق مطالب جماهير العميد.

البرازيلي رومارينهو من مباراة الاتحاد والوحدة الموسم الماضي - المصدر: نادي الاتحاد عبر تويتر

ويواصل مسئولو نادي الاتحاد التفاوض مع نادي ريال بيتيس الإسباني، من أجل الظفر بخدمات المدافع الإيطالي من أصول برازيلية، لويز فيليبي، لينضم لكتيبة النمور الميركاتو الصيفي الجاري.

ماتيو غونزاليس: انتقال لويز فيليبي إلى الاتحاد منتهي

وأكد الصحفي الموثوق، ماتيو غونزاليس، أن إدارة نادي ريال بيتيس أتمت اتفاقها مع نادي الاتحاد على رحيل لويز فيليبي لصفوف العميد، خلال مرحلة الانتقالات الجارية، ليساند الخط الخلفي لكتيبة نونو سانتو.

🚨 ماتيو غونزاليس – صحفي اسباني :

صفقة انتقال لويز فيليبي الى نادي #الاتحاد السعودي ستُحسم في الساعات القادمة. pic.twitter.com/vmfJTbEPst — أخبار الاتحاد💛🖤 (@alllal26752846) September 6, 2023

وقال غونزاليس عبر حسابه الرسمي بمنصة X: “في ريال بيتيس يعتبرون انه انتقال لويز فيليبي إلى الاتحاد منتهي، وسوف تحسم الصفقة في الساعات القادمة”.

الاتحاد يضطر لرحيل رومارينهو بسبب فيليبي

وكشفت تقارير سعودية أن إدارة نادي الاتحاد ترغب في رحيل البرازيلي رومارينيو عن صفوف الفريق، حتى إذا كانت على سبيل الإعارة بسبب ازدحام قائمة الأجانب.

ويضم الاتحاد في قائمة أجانب الفريق عدد 8 لاعبين، وفي حال تمت الصفقة بشكل رسمي يرتفع العدد إلى 9 لاعبين، وهم: