تقييم محمد صلاح في مباراة ليفربول وفرانكفورت

محمد صلاح يشارك كبديل في فوز ليفربول الكبير على فرانكفورت بدوري أبطال أوروبا

شارك النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، كبديل في مواجهة فريقه أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وأقيمت المباراة على ملعب الفريق الألماني، وتمكّن ليفربول من تحقيق فوز عريض بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد، في لقاء شهد تفوقًا هجوميًا واضحًا للضيوف.

سجّل أهداف ليفربول كل من هوجو إيكتيكي، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، كودي جاكبو، ودومينيك سوبوسلاي، بينما أحرز فرانكفورت هدفه الوحيد في الشوط الأول.

ودخل محمد صلاح المباراة في الدقيقة 74 بدلًا من هوجو إيكتيكي، وشارك لمدة 16 دقيقة فقط، حيث قدّم أداءً متوسطًا بحسب تقييم شبكة الإحصائيات العالمية “سوفا سكور” التي منحته 6.6 من 10.

وخلال الدقائق التي لعبها، قام صلاح بثلاث تسديدات على المرمى، منها تسديدتان دقيقتان، إلا أنه أهدر فرصتين محققتين للتسجيل، ليواصل بحثه عن أول أهدافه في البطولة هذا الموسم.

ويُذكر أن هذا الظهور هو الثاني للنجم المصري كبديل في دوري الأبطال هذا الموسم، بعد أن أبقاه المدرب الهولندي آرني سلوت على دكة البدلاء في أكثر من مباراة مؤخرًا، في ظل محاولته تدوير اللاعبين خلال جدول المباريات المزدحم.

ويأمل جمهور ليفربول أن يستعيد محمد صلاح مستواه المعهود في الجولات المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الأبطال، خاصة مع اقتراب الفريق من مرحلة الحسم في البطولتين.