تقنية الفيديو تحذف 4 أهداف في لقاء “السعودية ضد تايلاند” وعبد الرحمن غريب نجم المباراة

انتهت مباراة المنتخب السعودي ضد تايلاند يوم الخميس 25 يناير 2024 بالتعادل السلبي (0-0)، والتي أقيمت على استاد المدينة التعليمية في إطار منافسات الجولة الثالثة، والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا 2023، وقد لعبت تقنية الفيديو VAR دورًا حاسمًا في الحفاظ على نتيجة التعادل بالمباراة، كما شهدت أداءً متميزًا للاعب عبد الرحمن غريب، والذي استحق لقب نجم لقاء اليوم.

مباراة السعودية ضد تايلاند

4 أهداف ملغاة في مباراة السعودية اليوم

يبدو أن التكنولوجيا الحديثة كان لها السيطرة الأكبر على نتيجة لقاء اليوم، عندما ألغى الحكم الكوري الجنوبي “كيم هي جون” هدفين لكل فريق، بمساعدة تقنية VAR خلال المباراة التي بدأت مشتعلة للغاية عندما، أضاع سالم الدوسري الفرصة الأولى في الدقيقة 7، ثم أضاع لاعب المنتخب السعودي “عبدالله رديف” ركلة جزاء في الدقيقة 12 من الشوط الأول، وتابعها إلغاء أول هدف لصالح الفريق التايلندي من خلال تقنية الفيديو بدعوى التسلل في الدقيقة 15، وبعدها بدقائق سجل عبدالله هدفًا في الدقيقة 22، ولكن تم إلغاؤه أيضًا بدعوى التسلل، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي وإلغاء 3 أهداف.

هدف عبدالرحمن غريب المُلغى بداعي التسلل ❌ pic.twitter.com/q2F5nwyexb — ستوديو الاتحاد (@IttiStudio) January 25, 2024

أما عن الشوط الثاني، فقد شهد بداية مثير للفريقين دون تسجيل أي أهداف، حتى أحرز نجم المنتخب عبد الرحمن غريب هدفًا في الدقيقة 56، ولكن لسوء الحظ يتم إلغاؤه أيضًا بدافع التسلل ليصبح الهدف الرابع الذي يتم حذفه، وتنتهي المباراة بالتعادل السلبي دون أي أهداف، ويُحرم المنتخب السعودي من تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات.

عبد الرحمن غريب “الأفضل” في لقاء السعودية وتايلاند

حصل اللاعب عبد الرحمن غريب صاحب ال 26 عامًا على أعلى تقييم في مباراة السعودية ضد تايلاند بحسب موقع “Sofascore” العالمي، إذ بلغ 8.2 من 10، وتداول عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” منشورات تشيد بأداء ساحر الأخضر في لقاء اليوم، والذي يمكن تلخيصه بالأرقام التالية:

خاض: 90 دقيقة.

تقييم: 8.2.

تسديدات على المرمى: 2.

ضربة الجزاء التي حصل عليها: 1.

اللمسات: 76.

دقة التمريرات: 84%.

الاستخلاصات: 3.

عبدالرحمن غريب في الشوط الأول: ✅ الأعلى تقييم ✅ حصل على ضربة جزاء ✅ أكثر لاعب صنع فرص 🇸🇦👏 #السعوديه_تايلاند pic.twitter.com/COv6kFso6Q — عبدالله العالمي (@alnasserclub_) January 25, 2024

ورغم انتهاء المباراة بعدم تحقيق أهداف، إلا أن الجماهير السعودية أعربت عن سعادتها بأداء اللاعب ومهارته، وأنه نجم المباراة بلا منازع، بل اختلف البعض مع مدرب الفريق “مانشيني” بسبب بقاء غريب على دكة الاحتياط رغم امتلاكه هذه المهارات؟!

ترتيب المجموعة السادسة بعد انتهاء الجولة السادسة

بعد نهاية لقاء السعودية ضد تايلاند اليوم، رفع المنتخب السعودي رصيده ليصبح في الصدارة برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطتين عن تايلاند التي احتلت المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بينما ودعت عمان المسابقة برصيد نقطتين، وانتهت المجموعة مع قرغيزستان برصيد نقطة واحدة، وبذلك تتأهل السعودية وتايلاند إلى دور 16 رسميًا.

هذا وسيواجه المنتخب السعودي نظيره الكوري الجنوبي في دور 16، فهل يقترب المنتخب السعودي من هدفه في التتويج باللقب للمرة الرابعة؟!.