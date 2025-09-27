تقرير يكشف موقف صلاح من الترشح لجائزة الكرة الذهبية 2026

تحدثت عدة تقارير إعلامية عالمية، متوقعة أن يتواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي متواجدًا بقائمة الـ 10 المرشحين للحصول على جائزة الكرة الذهبية 2026 التي تمنح لأفضل لاعب في العالم من جانب مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

وبحسب تقرير صادر عن شبكة “planetfootball” العالمية، “على الرغم من الموسم الاستثنائي الذي ظهر عليه محمد صلاح مع ليفربول في الموسم المنقضي، إلا أنه لم يحظ بتقييم عادل من جانب المشاركين في اختيار أفضل لاعب في العالم 2025، حيث احتل المركز الرابع، وهو ترتيب متواضع”.

وقال تقرير الشبكة العالمية، “لا يزال محمد صلاح يسجل أهدافًا حاسمة مع ليفربول ويساهم في تحقيق الانتصارات بمختلف المسابقات في الموسم الجديد مثلما حدث أمام بورنموث ونيوكاسل يونايتد وأتلتيكو مدريد وبيرنلي وإيفرتون”.

ومن المعروف للجميع أن عثمان ديمبيلي لاعب منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي فاز بجائزة الكرة الذهبية 2025 بعد منافسة شرسة مع لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا ونادي برشلونة الذي حل في المرتبة الثانية.

وحصد النجم محمد صلاح لقب أفضل مركز للاعب عربي في الكرة الذهبية على الإطلاق، بعدما حل في المرتبة الرابعة، علماً بأن النجم المصري قدم موسمًا استثنائيًا مع ليفربول حيث تصدر لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي برصيد 29 هدفاً، وقائمة صناع الأهداف بـ 18 تمريرة حاسمة، بجانب حصوله على جائزتي أفضل لاعب في رابطة كتاب كرة القدم وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وساهم محمد صلاح في حصول ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” للمرة الـ 20 في تاريخه، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم مانشستر يونايتد كأثر الأندية تتويجاً باللقب العالمي.

1. كيليان مبابي

2. لامين يامال

3. هاري كين

4. إيرلينج هالاند

5. بيدري

6. فيرجيل فان دايك

7. عثمان ديمبيلي

8. فيتينيا

9. محمد صلاح

10. ريان جرافينبيرش