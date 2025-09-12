تقرير يكشف موقف ريال مدريد من حفل الكرة الذهبية في باريس

من الواضح أن القطيعة إدارة الميرنجي وفرانس فوتبول ستستمر لفترة، حيث أكدت تقارير إعلامية عن نية نادي ريال مدريد في عدم ارسال ممثلين عن النادي إلي حفل جائزة الكرة الذهبية المقبلة.

خلاف قديم

وأكد تقرير صادر عن صحيفة ماركا الإسبانية، إن الخلافات بين مجلة فرانس فوتبول التي تقدم الجائزة وريال مدريد ما زالت قائمة، حيث شدد التقرير على أن وفد من المجلة سافر إلى مدريد في محاولة للتوصل إلى تفاهم قبل الحفل المقبل، إلا أن الاجتماع لم ينجح في إقناع إدارة ريال مدريد.

ومن المعروف للجميع أن إدارة ريال مدريد رفضت حضور ممثليه حفل العام الماضي بسبب معرفته بعدم فوز فينيسيوس جونيور لاعب الفريق بجائزة الكرة الذهبية، التي فاز بها رودري لاعب مانشستر سيتي.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 22 سبتمبر الجاري في باريس، وينافس الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على الجائزة مع 29 لاعبا.

وجاءت قائمة المرشحين للجائزة على النحو التالي:

محمد صلاح

جود بيلينجهام

عثمان ديمبيلي

جيانلويجي دوناروما

ديزيري دوي

دينزل دومفريز

سيرهو جيراسي

فيكتور جوكيريس

إرلينج هالاند

أشرف حكيمي

هاري كين

خفيتشا كفاراتسخيليا

روبرت ليفاندوفسكي

الكسيس ماك أليستر

لاوتارو مارتينيز

كيليان مبابي

سكوت مكتوميناي

نونو مينديز

جواو نيفيز

مايكل أوليسيه

كول بالمر

بيدري

رافينيا

ديكلان رايس

فابيان رويز

فيرجيل فان دايك

فينيسيوس جونيور

فيتينيا

فلوريان فيرتز

لامين يامال