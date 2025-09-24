تقرير يكشف مستقبل نجم ريال مدريد وإحتمالية رحيله عن الفريق.. تفاصيل

تحدثت عدة تقارير صحفية إسبانية عن مستقبل فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد سيشهد تحولًا غير متوقع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لاسيما بعدما أظهر اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 25 عامًا انزعاجه مؤخراً عند استبداله أمام إسبانيول، ما أعاد تسليط الضوء على وضعه داخل الفريق.

سبب التفكير في الرحيل

ووفقًا لتقرير لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن استمرار شعوره بعدم التقدير داخل ريال مدريد قد يدفعه لدراسة خيار الرحيل في يناير، مؤكدين أن عدم شعوره بالأهمية داخل الملعب قد يؤدي إلى قرارات حاسمة قبل نهاية الموسم الحالي.

ومن المعروف للجميع أن فينيسيوس، الذي يستمر عقده مع النادي حتى يونيو 2027، كان على طاولة المفاوضات لتجديد عقده الصيف الماضي، إلا أن المطالب المالية المرتفعة حال دون التوصل لاتفاق، خصوصًا بعدما لم يكن أداؤه الموسم الماضي بالمستوى المطلوب مقارنة بتوقعات النادي والجماهير.

مفاوضات تجديد عقد النجم البرازيلي

وقالت صحيفة “آس” أن مفاوضات تجديد عقد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد شهدت تطورات سلبية فى الاجتماع الأخير بين الطرفين، بعدما كانت المفاوضات تسير في طريق الاتفاق.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب أصبح منزعجًا من طريقة التعامل معه خلال المباريات الأولى من الموسم الحالي، تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، ما أثر سلبًا على موقفه من البقاء.

وفي سياق متصل، كشفت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد أصبحت تشعر بقلق متزايد من إمكانية رحيل فينيسيوس مجانيًا في صيف 2027، مع انتهاء عقده الحالي، في ظل توقف مفاوضات تجديد عقده.

ولا تستبعد الصحيفة أن يلجأ اللاعب إلى البحث عن وجهة جديدة خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة، في حال استمرت الأجواء المتوترة بينه وبين الجهاز الفني.