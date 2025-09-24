أخبار الرياضة

تقرير يكشف مستقبل نجم ريال مدريد وإحتمالية رحيله عن الفريق.. تفاصيل

آياتي خيري

تحدثت عدة تقارير صحفية إسبانية عن مستقبل فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد سيشهد تحولًا غير متوقع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لاسيما بعدما أظهر اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 25 عامًا انزعاجه مؤخراً عند استبداله أمام إسبانيول، ما أعاد تسليط الضوء على وضعه داخل الفريق.

ريال مدريد

سبب التفكير في الرحيل

ووفقًا لتقرير لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن استمرار شعوره بعدم التقدير داخل ريال مدريد قد يدفعه لدراسة خيار الرحيل في يناير، مؤكدين أن عدم شعوره بالأهمية داخل الملعب قد يؤدي إلى قرارات حاسمة قبل نهاية الموسم الحالي.

ومن المعروف للجميع أن فينيسيوس، الذي يستمر عقده مع النادي حتى يونيو 2027، كان على طاولة المفاوضات لتجديد عقده الصيف الماضي، إلا أن المطالب المالية المرتفعة حال دون التوصل لاتفاق، خصوصًا بعدما لم يكن أداؤه الموسم الماضي بالمستوى المطلوب مقارنة بتوقعات النادي والجماهير.

مفاوضات تجديد عقد النجم البرازيلي

وقالت صحيفة “آس” أن مفاوضات تجديد عقد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد شهدت تطورات سلبية فى الاجتماع الأخير بين الطرفين، بعدما كانت المفاوضات تسير في طريق الاتفاق.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب أصبح منزعجًا من طريقة التعامل معه خلال المباريات الأولى من الموسم الحالي، تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، ما أثر سلبًا على موقفه من البقاء.

وفي سياق متصل، كشفت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد أصبحت تشعر بقلق متزايد من إمكانية رحيل فينيسيوس مجانيًا في صيف 2027، مع انتهاء عقده الحالي، في ظل توقف مفاوضات تجديد عقده.

ولا تستبعد الصحيفة أن يلجأ اللاعب إلى البحث عن وجهة جديدة خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة، في حال استمرت الأجواء المتوترة بينه وبين الجهاز الفني.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.