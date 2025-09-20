تقرير يكشف تفوق أرتيتا على أسطورة تدريب المدفعجية بدوري الأبطال.. تفاصيل مثيرة

من المعروف للجميع أن نادي أرسنال الإنجليزي بقيادة مديره الفني الإسباني نجح في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا، بالفوز على مضيفه فريق أتلتيك بيلباو بنتيجة 2 – 0، في المواجهة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي في إسبانيا.

أتلتيك بيلباو ضد أرسنال

وعقب المباراة قام موقع “ترانسفير ماركت” العالمي، بعمل مقارنة بين أرتيتا المدير الفني الحالي لفريق أرسنال مع الفرنسي المخضرم أرسين فينجر بعد مرور 25 مباراة في دوري الأبطال.

وكشفت تلك المقارنة تفوق أرتيتا، حيث يمتلك 15 فوزا مقابل 11 للمدرب الفرنسي، خسر الإسباني 6 مباريات مقابل 7 مباريات لفينجر وتعادل أرتيتا 4 مباريات مقابل 7 للفرنسي.

مباراة أتلتيك بيلباو ضد أرسنال

سجل هدفا المباراة كل من جابرييل مارتينيلي، وليونارد تروسارد في الدقيقتين 72، و87 على التوالي لصالح فريق أرسنال.

وعقب تلك النتيجة إحتل أرسنال المركز الثاني بجدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري ابطال أوروبا بعد حصده 3 نقاط وتسجيل هدفين والحفاظ على شباكه خالية من الأهداف.

بينما جاء فريق أتلتيك بيلباو في المركز السادس والثلاثين بجدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري ابطال أوروبا بريد صفر من النقاط.

نظام دوري أبطال أوروبا

يشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 36 فريقًا، مقسمين إلى 4 تصنيفات، على أن يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى الدور الثاني، فيما يخوض أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين ملحقًا بنظام الذهاب والإياب لتحديد 8 فرق أخرى تتأهل إلى الدور الثاني، وصولًا إلى النهائي من أجل رفع الكأس “ذات الأذنين” يوم 30 مايو 2026، وهو موعد إقامة المباراة النهائية في العاصمة المجربة بودابست.