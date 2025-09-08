تقرير يكشف ترتيب عمر مرموش في قائمة أفضل مهاجمي العالم 2025

شهد أداء النجم عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي تراجعًا إلى المركز الـ 13 في قائمة أفضل مهاجمي العالم 2025، مواصلاً في الوقت ذاته تفوقه على كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي وذلك وفقًا لأحدث تصنيف صادر عن شبكة “givemesport” العالمية.

وجاء الفرعون عمر مرموش فى المرتبة الـ 12 بدلاً من المرتبة التاسعة بقائمة أفضل مهاجمي العالم 2025 متفوقاً على كريستيانو رونالدو صاحب المرتبة الـ13، اعتماداً على معايير عدة، أبرزها تسجيل الأهداف والصناعة، ومعدل التهديف فى كل مباراة، والأداء الفردي، وأهمية كل لاعب للفريق.

1. كيليان مبابي

2. هاري كين

3. ألكسندر إيزاك

4. إيرلينج هالاند

5. روبرت ليفاندوفسكي

6. لاوتارو مارتينيز

7. جوليان ألفاريز

8. فيكتور جيوكيريس

9. سيرهو جيراسي

10. فيكتور أوسيمين

11. هوجو إيكيتيكي

12. أولي واتكينز

13. عمر مرموش

14. كريستيانو رونالدو

15. ماركوس تورام

وإنضم النجم عمر مرموش لصفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 75 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب أفريقي في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” حاليًا.

وعقب انتقاله الكبير إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي، بدأ النجم عمر مرموش نجم منتخب مصر مرحلة جديدة فى مسيرته الاحترافية، بينما سيكون التحدي الأكبر لـ”البرنس” في الموسم الجديد مواصلة إثبات نفسه ضمن كتيبة النجوم في مانشستر سيتي والحصول على دقائق لعب منتظمة.

وبالرغم من أن عمر مرموش لم ينضم إلى الفريق السماوي منذ وقت طويل، استطاع أن يترك بصمته خلال المباريات التي شارك بها في أقل من موسم، ما يجعله يؤكد رؤية الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي، بقدرة على تدعيم خط الهجوم بقوة.

ونجح عمر مرموش في تقديم أوراق اعتماده لجماهير مانشستر سيتي بعدما سجل 3 أهداف “هاتريك” في فوز السيتي على نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق عمر مرموش العديد من الأرقام الخرافية، حيث سجل الهاتريك الأول له على الإطلاق في مسيرته الاحترافية، كما بات ثاني لاعب مصري يسجل ثلاثية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد محمد صلاح نجم ليفربول، والذي سجل 4 ثلاثيات حتى الآن من بينهم “سوبر هاتريك”