تقرير يكشف أسلحة الأهلي لضم رونالدو في كأس العالم للأندية.. هل ينضم الدون للقلعة الحمراء؟

قالت عدة تقارير إعلامية أمريكية، أن النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا “12 مرة”، أظهر اهتمامه بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي بات قاب قوسين أو أدنى من مغادرة النصر السعودي.

حيث علقت قناة “cbssports” التي يقع مقرها في “نيوريورك”، قائلًا “النادي الأهلي يهدف لتعزيز صفوفه قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وعلى الرغم أنه لا يمتلك القوة المالية التي تتمتع بها أندية المملكة العربية السعودية، إلا أن المكافآت المالية التي سيحصل عليها جراء مشاركته في المونديال ستمنحه فرصة المنافسة على إبرام صفقات لم يتمكن من الوصول إليها في وقت سابق”.

وأوضح تقرير القناة، “انضمام كريستيانو رونالدو إلى النادي الأهلي سيمنح بطولة كأس العالم للأندية انطلاقة مثيرة متمثلة في مواجهة ستكون الأخيرة بين رونالدو وميسي، وهو حدث لا يُقدّر بثمن”.

كريستيانو رونالدو مرشح لارتداء قميص الأهلي

وحدد تقرير إسباني النادي الأهلي ضمن قائمة الوجهات المحتملة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة ما بين 14 يونيو و13 يوليو.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن مستقبل كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، لا يزال غامضًا بعد انتهاء عقده مع نادي النصر السعودي، خاصة بعد نشره رسالة وداع مبهمة على منصة “إكس” قال فيها: “هذا الفصل انتهى، أما القصة فلا تزال تُكتب، ممتن للجميع”.

و أشار التقرير إلى أن النادي الأهلي أكثر أندية القارة الأفريقية تتويجًا قد يكون بوابة مثالية للنجم البرتغالي لمواصلة المنافسة على أعلى مستوى، ولو بعقد قصير الأمد يقتصر على المشاركة في البطولة العالمية.

وبالرغم من وجود عدة توقعات مرتبطة بانتقال رونالدو إلى الأهلي وقد هدأت خلال الأيام الماضية، إلا أن التقرير الإسباني أعاد فتح الباب أمام هذا السيناريو، خصوصًا في ظل سماح “فيفا” بفتح نافذة انتقالات استثنائية من 1 إلى 10 يونيو، ما يمنح الأندية المشاركة في البطولة فرصة تعزيز صفوفها بلاعبين كبار.

ويتواجد الأهلي بطولة كأس العالم للأندية ضمن مجموعة قوية تضم بالميراس البرازيلي، إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وهي مواجهة قد تستحوذ على اهتمام جماهيري عالمي في حال تواجد رونالدو بقميص “نادي القرن الأفريقي”، لاسيما عند مواجهة ميسي قائد إنتر ميامي.