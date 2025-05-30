تقرير من عماد النحاس لـ خوسيه رويبييرو

يترقب الإسباني خوسيه رويبييرو، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، استلام تقرير فني شامل عن الفريق، قبل بدء مهمته الرسمية مع القلعة الحمراء.

وكان النادي الأهلي قد أعلن رسمياً التعاقد مع رويبييرو لقيادة الفريق خلفاً لعماد النحاس الذى تولى المهمة مؤقتاً، خلفاً للسويسري مارسيل كولر، الذي رحل عن الفريق في أبريل الماضي.

عماد النحاس سيتواجد فى الجهاز الفنى الجديد للاهلى، ويجهز الآن تقرير فني متكامل يشمل كافة التفاصيل المتعلقة بالفريق، لتقديمه للمدرب الإسباني، تمهيداً لانطلاق مهمته بشكل منظم ومدروس.

ومن المقرر أن يقود رويبييرو أولى تدريباته الجماعية مع الفريق مساء السبت على ملعب مختار التتش، ليبدأ مرحلة جديدة مع الأهلى.

يُذكر أن عماد النحاس تولى المسؤولية الفنية بشكل مؤقت خلال الفترة الماضية، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق في الموسم القادم، بداية من كأس العالم للأندية.