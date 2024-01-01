تقرير قطري: أحمد عبد القادر يقترب من نادي الوكرة

كشفت إحدى الصحف القطرية عن إقتراب اللاعب أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي المصري من الانتقال لنادي الوكرة في انتقالات يناير الجاري.

وذكرت الصحيفة القطرية أن أحمد عبد القادر قريب من الإنتقال لنادي الوكرة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

واضافت صحيفة الوطن القطرية أن النادي الأهلي وافق على رحيل اللاعب أحمد عبد القادر إلى نادي الوكرة، بعد الاجتماع الذي دار بين مارسيل كولر مدرب الفريق ولجنة التخطيط بالنادي الأهلي.

ولعب عبد القادر خلال الموسم الحالي مع النادي الأهلي 248 فقط، وسجل هدف وصنع هدفين.

ويعتبر أحمد عبد القادر خارج قناعات المدرب مارسيل كولر في الفترة الأخيرة لأسباب فنية، فقد استبعد اللاعب من قائمة الفريق في كأس العالم للأندية، كما لم يشارك في بطولة السوبر المصري.

وكان نادي الوكرة قد تعاقد مع اللاعب حمدي فتحي في بداية الموسم الحالي قادماً من النادي الأهلي.