تقرير عالمي يكشف موعد تتويج محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية

إختار موقع “جول” العالمي، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم سنوياً من جانب مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

محمد صلاح مرشح لجائزة الكرة الذهبية

وكشف الموقع العالمي أن الأعوام القليلة القادمة ستشهد منافسة قوية بين لامين يامال لاعب برشلونة الإسباني الفائز بجائزة “كوبا” كأفضل لاعب شاب في العالم، وعدد من نجوم الكرة العالمية على رأسهم محمد صلاح، وكيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني على الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وتوقع الموقع فوز النجم الفرنسي كيليان مبابي بجائزة الكرة الذهبية العام المقبل، بينما توقع فوز محمد صلاح قائد منتخب مصر بجائزة الكرة الذهبية 2026.

وبالرغم من عقد من التميز المستمر، فإن محمد صلاح لم ينجح حتى هذه اللحظة في الوصول إلى منصة التتويج بجائزة الكرة الذهبية، حيث يمثل المركز الرابع الذي حصل عليه هذا العام أفضل نتيجة له على الإطلاق في التصويت.

لا تقدير لصلاح

وتابع الموقع، “نأمل أن يحصل محمد صلاح أحد أكثر اللاعبين في العالم الذين لا يحظون بالتقدير الكافي في عالم كرة القدم على جائزة الكرة الذهبية عام 2026، خاصة في حال فوزه مع منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الأفريقية”.

