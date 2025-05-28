تقرير: رونالدو قد يلعب كأس العالم للأندية مع هذا النادي

تحدث تقرير إسباني عن أن النادي الأهلي جاء ضمن قائمة الوجهات المحتملة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة ما بين 14 يونيو و13 يوليو.

مستقبل رونالدو

وقال تقرير صادر عن صحيفة “سبورت” الإسبانية أن مستقبل كريستيانو رونالدو، والذي يصل من العمر 40 عامًا، لا يزال غامضًا بعد انتهاء عقده مع نادي النصر السعودي، خاصة بعد نشره رسالة وداع مبهمة على منصة “إكس” قال فيها: “هذا الفصل انتهى، أما القصة فلا تزال تُكتب، ممتن للجميع”.

و أشار التقرير إلى أن النادي الأهلي أكثر أندية القارة الأفريقية تتويجًا قد يكون بوابة مثالية للنجم البرتغالي لمواصلة المنافسة على أعلى مستوى، ولو بعقد قصير الأمد يقتصر على المشاركة في البطولة العالمية.

وبالرغم من أن التكهنات المرتبطة بانتقال رونالدو إلى الأهلي قد هدأت خلال الأيام الماضية، إلا أن التقرير الإسباني أعاد فتح الباب أمام هذا السيناريو، خصوصًا في ظل سماح “فيفا” بفتح نافذة انتقالات استثنائية من 1 إلى 10 يونيو، ما يمنح الأندية المشاركة في البطولة فرصة تعزيز صفوفها بلاعبين كبار.

الأهلي في مونديال الأندية

ويلعب الأهلي بطولة كأس العالم للأندية ضمن مجموعة قوية تضم بالميراس البرازيلي، إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وهي مواجهة قد تستحوذ على اهتمام جماهيري عالمي في حال تواجد رونالدو بقميص “نادي القرن الأفريقي”، لاسيما عند مواجهة ميسي قائد إنتر ميامي.

وبجانب الأهلي، استعرض التقرير مجموعة من الأندية الأخرى التي قد تكون محط اهتمام رونالدو خلال الفترة القادمة، أبرزها الهلال السعودي، الغريم التقليدي لناديه السابق النصر، إلى جانب الوداد المغربي، الذي يسعى لإحداث صدمة إيجابية في الكرة الأفريقية بالتعاقد مع نجم عالمي بحجم رونالدو.

وطُرحت أسماء من قارات مختلفة، مثل بالميراس البرازيلي، الذي ينافس في نفس مجموعة الأهلي، وإنتر ميامي الأمريكي، كذلك ذُكر اسم مونتيري المكسيكي، الذي يُقال إنه بدأ التواصل مع ممثلي اللاعب، بالإضافة إلى احتمالية ظهور استثنائي بقميص ريال مدريد في المونديال، في حال قرر النادي الاستعانة به مؤقتًا.