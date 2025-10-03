تقرير إنجليزي يتحدث عن غياب مرموش وصلاح بسبب أمم إفريقيا.. شاهد ماذا قال؟

ألقت وسائل الإعلام الإنجليزية الضوء على الغياب المنتظر للثنائى محمد صلاح وعمر مرموش عن مباريات ناديى ليفربول ومانشستر سيتى بمختلف المسابقات الإنجليزية، خلال فترة تواجدهما مع منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها المغرب أواخر العام الحالى.

محمد صلاح يغيب شهرا عن ليفربول

وأكد تقرير صادر عن موقع talksport “سينتقل محمد صلاح من ملعب أنفيلد حيث معقل نادى ليفربول إلى المغرب هذا الشتاء، من أجل مساعدة منتخب مصر للفوز بأول لقب فى بطولة كأس الأمم الأفريقية منذ عام 2010”.

وتابع تقرير الموقع قائلًا أن “محمد صلاح صاحب الـ33 عاماً سجل 29 هدفاً فى النسخة الماضية من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز ليتوج بلقب الهداف، ليس هناك شك أن محمد صلاح يظل اللاعب الأكثر أهمية فى ليفربول، ويأمل مدربه أرنى سلوت أن يساعد الإنفاق الضخم على مهاجمين جدد مثل ألكسندر إيزاك خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة في ملء الفراغ الذي سيتركه غياب النجم المصري”.

وأضاف التقرير “قد يكون غياب محمد صلاح عن ليفربول مؤثرًا بشكل خاص عندما يواجه حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز فريق أرسنال، الذى لا يوجد لديه أى لاعبين متجهين إلى كأس الأمم الأفريقية فى مواجهة محتملة على اللقب فى وقت مبكر من العام الجديد”.

مباريات ليفربول خلال أمم أفريقيا

توتنهام ضد ليفربول – 20 ديسمبر

ليفربول ضد وولفرهامبتون – 27 ديسمبر

ليفربول ضد ليدز يونايتد – 30 ديسمبر

فولهام ضد ليفربول – 3 يناير

أرسنال ضد ليفربول – 7 يناير

ليفربول ضد بيرنلي – 17 يناير

كما تطرق الموقع الإنجليزي في تقريره أيضًا لغياب عمر مرموش عن مانشستر سيتي في ظل تواجده المنتظر مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، قائلاً “سيخسر فريق بيب جوارديولا لاعبين اثنين بسبب كأس الأمم الأفريقية حيث من المقرر أن ينضم عمر مرموش إلى معسكر مصر بينما من المؤكد أن يمثل ريان آيت نوري الجزائر”.

وقال التقرير”أظهر عمر مرموش جودته مع مانشستر سيتي منذ انضمامه قادماً من آينتراخت فرانكفورت في يناير الماضي، بعدما سجل ثمانية أهداف في 28 مباراة، وفي الوقت نفسه، شارك آيت نوري بشكل أساسي في المباريات الافتتاحية لنادي مانشستر سيتي في الموسم قبل أن يبتعد عن الملاعب بسبب إصابة في الكاحل”.

مباريات مانشستر سيتي خلال أمم أفريقيا

مانشستر سيتي ضد وست هام – 20 ديسمبر

نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي – 27 ديسمبر

سندرلاند ضد مانشستر سيتي – 30 ديسمبر

مانشستر سيتي ضد تشيلسي – 3 يناير

مانشستر سيتي ضد برايتون – 7 يناير

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي – 17 يناير