تقدم موعد مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المصري

قررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم تقديم موعد مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلى والزمالك والذى سيقام يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2019 على استاد الجيش المصري بمدينة برج العرب بالاسكندرية ساعة كاملة لتقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءً بدلاً من الساعة الثامنة مساءً.







وقد كشف وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد المصري لكرة القدم بأن اتحاد الكرة قد تلقى خطاب رسمي من الجهات الأمنية يفيد بتقديم موعد المباراة 60 دقيقة وتطبيق هذا القرار ضرورة أمنية، وتجمع مباراة السوبر المصري المؤجلة من الموسم الماضى بين الأهلى بطل الدوري موسم 2018 والزمالك بطل كأس مصر 2018.

وقد استقرت اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم على أن يتم إقامة ممر شرفى فى مباراة السوبر المصري أسورة بمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائي كأس مصر، حيث يمر الفريق الخاسر من الممر الشرفى لاستلام ميداليات المركز الثاني، ويتم عمل ممر شرفى من الفريق الخاسر حتى يمر الفريق الفائز للحصول على الميداليات الذهبية وكأس البطولة.







وقد حدث خلاف فى اللجنة الخماسية حول إقامة الممر الشرفى الذى من المقرر أقامته عقب المباراة خوفاً من حدوث أى أزمة قد تعكر صفو المباراة للحساسية التى تشهدها مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، عكس مباراة بيراميدز والزمالك ومن المقرر توقيع عقوبة على الفريق الذى يرفض تنفيذ فكرة الممر الشرفى.

وتقام مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك بحضور 10 آلاف متفرج من جماهير الأهلى والزمالك مناصفة بين الفريقين خمسة آلاف متفرج من كل فريق، ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم إلى عودة الجماهير للملاعب بشكل طبيعى كما حدث فى بطولة الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو 2019 وفاز بها منتخب الجزائر الشقيق.