تقارير.. مبابي يخطط لمغادرة سان جيرمان بنهاية عقده في 2024

ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية يوم الإثنين أن كيليان مبابي قد أخبر فريقه باريس سان جيرمان بنيته مغادرته بعد انتهاء عقده العام المقبل كبطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

ووفقًا للتقارير المحلية، قرر المهاجم الفرنسي عدم تنفيذ بند التمديد في عقده لموسم واحد، وأبلغ النادي بذلك من خلال رسالة كتابية، وهو قد يغادر هذا الصيف، بينما يحاول باريس سان جيرمان منع رحيله دون أي تكلفة.

كيليان مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

وفقًا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، أبلغ كيليان مبابي، الذي يبلغ من العمر 24 عامًا، فريقه باريس سان جيرمان بنيته عدم تجديد عقده في يناير المقبل.

قد فقد باريس سان جيرمان جهود ليونيل ميسي بعد انتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي بشكل مجاني، لم يصدر باريس سان جيرمان أي تعليق بعد على هذا الخبر، في العام الماضي، كان مبابي يواجه موقفًا مشابهًا عندما ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد، لكنه قرر تمديد عقده مع بطل فرنسا.

لفت مبابي اهتمام ريال مدريد لفترة طويلة، حيث تقدم النادي الإسباني بعرض قدره 200 مليون يورو لضمه، ولكنه تم رفضه في عام 2021، من الممكن أن يستعيد ريال مدريد اهتمامه بضم مبابي بعد رحيل اللاعب الأساسي كريم بنزيمة إلى الاتحاد السعودي.

مبابي حقق لقب الدوري الفرنسي خمس مرات مع باريس سان جيرمان ويعتبر هدافًا تاريخيًا للنادي، لقد سجل 41 هدفًا في 43 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم وساعد الفريق على الفوز بـ11 لقبًا محليًا، كما تم اختياره ليكون قائدًا للمنتخب الفرنسي وقاده للوصول إلى نهائي كأس العالم مرتين على التوالي.