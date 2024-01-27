تقارير طبية عن حالة إمام عاشور وموقفه من المشاركة في مباراة مصر والكونغو

قام اليوم الإعلامي مجدي عبد الغني بنشر عدة صور من تدريبات المنتخب القومي المصري في ظل استعداد الفريق للمواجهة المرتقبة مع الكونغو الديمقراطية يوم الأحد القادم.

إمام عاشور- المصدر: "المصري اليوم"

ومن جانبه فقد كتب الإعلامي مجدي عبد الغني: بمشاركة اللاعب إمام عاشور المنتخب المصري يواصل استعداده لمواجهة الكونغو

الديمقراطية.

عودة إمام عاشور للتدريبات

وقد قام اللاعب إمام عاشور بتأدية تدريبات تأهيلية في مران منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي “روي فيتوريا” والذي حرص على مواصلة تدريباته بمدينة سان بيدرو بدولة كوت ديفوار، يوم أمس الجمعة، وذلك استعدادا لمواجهة منتخب الكونغو الديموقراطية في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد القادم في دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية عام 2024.

إصابة إمام عاشور

من ناحية أخرى فقد تعرض اللاعب إمام عاشور لاعب منتخب مصر لإصابة في رأسه أثناء تأدية التدريبات الخاصة للمنتخب المصري اليوم وقد تم تعامل الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا مع الإصابة على الفور، ثم توجه عاشور برفقة الجهاز الطبي للمستشفى على الفور وتم إجراء جميع الفحوصات الطبية التي أثبتت إصابة اللاعب بارتجاج في المخ وقد أشارت التقارير الطبية أن حالته الآن مستقرة وقد مكث اللاعب إمام عاشور تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى لمدة 24 ساعة وذلك للاطمئنان على صحته.

وقد غادر إمام عاشور لاعب المنتخب القومي المستشفى بعد ظهر أمس الجمعة، ووصل إلى فندق إقامة الفريق بمدينة أبيدجان بعد أن تلقى العلاج اللازم في ظل إصابته بارتجاج في المخ أثناء تدريبات المنتخب المصري.

ومن جانبه فقد حرص الأستاذ خالد الدرندلى رئيس بعثة المنتخب القومي والكابتن حازم إمام المشرف على المنتخب، والمدير الفني للمنتخب المصري روي فيتوريا واللاعبين على الاطمئنان على اللاعب إمام عاشور.

من جانب آخر قام الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، بتوجيه رسالة للاعب إمام عاشور لاعب المنتخب القومي، وذلك بعد أن استقرت حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى، عقب تعرضه خلال الساعات القليلة الماضية لارتجاج في المخ أدى إلى مكوثه في أحد المستشفيات للكشف الطبي والاطمئنان على حالته الصحية.

ومن جانبه فقد أعاد الفنان نبيل “الحلفاوي” نشر عدة صور من استقبال لاعبي المنتخب المصري لإمام عاشور بالأحضان بعد أن خرج من المستشفى، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع مشاركة الصور ومقاطع الفيديو “إنستجرام”، وقام بالتعليق: “حمد الله على السلامة يا وحش”.