تقارير صحيفة تكشف مستقبل نجم ريال مدريد وآخر تطورات تجديد عقده

تحدثت تقارير صحفية عن أن مستقبل فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني بات غامضًا فيما يخص تجديد عقد اللاعب مع الملكى الذى اعتبارها البعض أنها مسألة وقت.

لا مفاوضات في الوقت الحالي

وفي هذا السياق، أكدت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية إن النادي واللاعب لا يخططان لاستئناف المفاوضات قريبًا وأن المفاوضات لم تتعثر، لقد بدأ الموسم وقرر الطرفان تأجيلها حتى نهايته، خاصة أن الحقيقة هي أن أسابيع مرت ولم يتوصل الطرفان بعد إلى الاتفاق النهائى، بل إن تقارير مختلفة ظهرت فى الأسابيع الأخيرة تُلمح إلى رغبة اللاعب المتزايدة فى تجربة حظه بعيدًا عن سانتياجو برنابيو.

وقال تقرير صادر عن الإذاعة أن الريال يحاول تمديد عقد فينيسيوس حتى يونيو 2030 وزيادة راتبه السنوي الإجمالي إلى 25 مليون يورو، وقد رحّبت إدارة النادي بهذا الاقتراح الطموح، ولكن لأسباب رياضية وغير رياضية، لم يوقع عليه بعد.

ماذا سيحدث؟

وأشارت الإذاعة إلى أن الريال إذا لم يحصل على موافقة المهاجم قبل يناير، فسيضعه ريال مدريد في دائرة الضوء، إذا لم يُجدد فينيسيوس عقده حتى يناير، فسيكون فينيسيوس لاعبًا واعدًا يستحق التواجد في السوق.

لن ينتظر ريال مدريد حتى العام الأخير، لأنهم يدركون أن اللاعب سيضطر إلى الانتظار حتى 30 يونيو 2027 ليصبح لاعبًا حرًا. لا أقول إنه سيغادر في 2027، لكن التفاوض مع لاعب يتبقى عام واحد على نهاية عقده ليس كالمفاوضات الآن شيئًا فشيئًا، تتحول هذه القضية إلى مسلسل درامي.

وفي وقت سابق كشفت تقارير صحفية أن المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشابي ألونسو، بدأ يفكر جديًا في إبعاد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عن التشكيل الأساسي، حال استمر مستواه في التراجع خلال الفترة المقبلة.