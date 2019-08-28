تقارير.. راكيتيتش يتقرب من يوفنتوس ونيمار يعرقل الصفقة

أشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية عن اقتراب انتقال اللاعب الكرواتي إيفان راكتيتش لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما أصبح اللاعب قريبا من الرحيل عن الفريق، ووفقا لما قاله برنامج “تشيرنجيتو” الإسباني أن اللاعب الكرواتي بات قريبا من الانتقال إلى يوفتنوس الإيطالي، بسبب تضاؤل فرص مشاركته مع نادي برشلونة في الفترة الحالية، خاصة بعدما نجح برشلونة في التعاقد مع عدة لاعبين في ذلك المركز كان أبرزهم فرانكي دي يونج نجم نادي أياكس الهولندي.

وكان نادي برشلونة قد تعاقد مع الكثير من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي الجاري كان أبرزهم كل من الفرنسي أنطوان جريزمان، وفرانكي دي يونج، وباتت صفقة انتقال راكتيتيش إلى صفوف يوفنتوس مهددة بالفشل في الوقت الحالي بسبب أن نادي برشلونة يضع اللاعب في مخططه لوضعه داخل صفقة تبادلية مع نادي باريس سان جيرمان، للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، ويمكنكم متابعة أخبار انتقال سانشيز إلى انتر ميلان والتعرف على راتبه الأسبوعي.

وكان اسم اللاعب ارتبط بشكل كبير بالانتقال إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان ولكن رفض النادي الفرنسي حصول صفقات تبادلية والحصول على مبلغ مالي مميز وكبير ليستطيع برشلونة استعادة اللاعب، ومازالت المفاوضات تعمل بين الفريقين.

وأصبح اللاعب نيمار دا سيلفا هو العائق أمام انتقال راكتيتش إلى نادي يوفنتوس الذي عرض على نادي برشلونة الحصول على خدمات إيمري تشان مقابل ترك اللاعب الكرواتي ينتقل إلى الدوري الإيطالي، وهو ما رفضه النادي الكتالوني.

واقترب اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا من العودة مجددا إلى ملعب كامب نو بعدما أشارت الكثير من الصحف المقربة من برشلونة عن توصل الفريق لاتفاق نهائي مع نادي باريس سان جيرمان لاستعادة اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.